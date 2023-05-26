The Wall Street Journal: Спецпредставитель Китая призвал страны Европы признать российскими оккупированные территории Украины

Специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, вероятно, пытался убедить европейских визави, что им нужно призвать к прекращению огня в Украине, признав за Россией оккупированные украинские территории.

Об этом сообщает американское издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на западных чиновников, ознакомленных с ходом переговоров Ли Хуэя в европейских столицах.

"Китайский посол, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, послал четкий сигнал: Союзники США в Европе должны отстаивать свою независимость и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении те части ее меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует, считают западные чиновники, знакомые с ходом переговоров в столицах по всему континенту", - пишет издание.

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Дипломат Ли Хуэй, который в этом месяце посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной, прежде чем он распространится, сообщили эти чиновники.

Ли должен был прибыть в Москву в пятницу.

Министерство иностранных дел Китая пока не ответило на запрос о комментарии.

Западные чиновники заявили, что пока рано отвергать усилия Пекина, но поставили под сомнение способность Китая действовать как честный посредник в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой.

Эти чиновники подчеркнули, что не считают, что мир возможен до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины.

"Мы объяснили, что замораживание конфликта не в интересах международного сообщества, если не будет вывода российских войск", – сказал дипломат, который разговаривал с Ли.

По словам дипломата, Ли сказали, что "невозможно разделить Европу и Америку", и что Европа не прекратит поддержку Украины.

"Они, вероятно, испытывают единство Запада и пытаются проявить инициативу", – сказал другой дипломат.

По словам еще одного собеседника WSJ, главные интересы Китая заключаются в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от применения ядерного оружия.

Обнародованное в феврале Китайское мирное предложение из 12 пунктов призывает к прекращению огня и мирным переговорам, но содержит мало деталей. Первым пунктом декларации является "уважение суверенитета всех стран", но она не призывает Россию вывести войска из Украины.

В марте китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным, говоря о дружбе и "схожих целях".