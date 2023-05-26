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Палкин - о правиле для легионеров: Это политический вопрос. Мы же понимаем, какие у ФИФА отношения с Россией
И снова про правило ФИФА про легионеров
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
"Мы уже потеряли примерно 40 миллионов евро из-за этого решения ФИФА. И сейчас рискуем потерять столько же.
В ФИФА говорят, что на них давил профсоюз футболистов FIFPRO, который требовал вообще предоставить всем легионерам статус свободных агентов. И ФИФА вроде бы уже пошла на компромисс своим решением.
Но мне кажется, что это политический вопрос. Мы же понимаем, какие у ФИФА отношения с Россией. И это еще один момент, который меня невероятно бесит. Как можно было принимать одинаковые решения в отношении нас и российского футбола.
Эй, вы там ничего не перепутали? Они – агрессор, а мы – пострадавшие. Вы уничтожаете нас, а не помогаете.
Хорошо, что сейчас начались какие-то консультации и разговоры о создании фонда поддержки украинского футбола. Это хоть какой-то сдвиг", – сказал Палкин.
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