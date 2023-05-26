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"Это не люди, это – нелюди", - Днепр-1 отреагировал на ракетный удар россиян по больнице в Днепре

Премьер-лига
(3 голосов)

Днепр – держится

"Это не люди, это – нелюди", - Днепр-1 отреагировал на ракетный удар россиян по больнице в Днепре

фото из соцсетей

Новина українською

"Днепр-1" прокомментировал ракетный удар российских террористов по поликлинике в Днепре, который произошел 26 мая.

"Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится", — говорится в сообщении официального Твиттера клуба.

На данный момент известно по меньшей мере о двух погибших и 31 раненом в результате ударов.

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В статье: СК Днепр-1 война с россией
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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
26.05.2023 в 19:59
расія - недонація п'яниць, вбивць, мародерів, гвалтівників, злодіїв
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