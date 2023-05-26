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"Это не люди, это – нелюди", - Днепр-1 отреагировал на ракетный удар россиян по больнице в Днепре
Днепр – держится
фото из соцсетей
"Днепр-1" прокомментировал
"Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится", — говорится в сообщении официального Твиттера клуба.
На данный момент известно по меньшей мере о двух погибших и 31 раненом в результате ударов.
???????? Це не люди, це – нелюди ???? Дніпро – тримається.— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 26, 2023
They are not humans, they are non-humans ???? Dnipro - is strong. pic.twitter.com/MDlWZyjFaZ
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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
26.05.2023 в 19:59
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