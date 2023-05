"Это не люди, это – нелюди", - Днепр-1 отреагировал на ракетный удар россиян по больнице в Днепре

"Днепр-1" прокомментировал ракетный удар российских террористов по поликлинике в Днепре, который произошел 26 мая.

"Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится", — говорится в сообщении официального Твиттера клуба.

На данный момент известно по меньшей мере о двух погибших и 31 раненом в результате ударов.

???????? Це не люди, це – нелюди ???? Дніпро – тримається.



They are not humans, they are non-humans ???? Dnipro - is strong. pic.twitter.com/MDlWZyjFaZ