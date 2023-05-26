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Уже в работе. Луческу на костылях поучаствовал в тренировке Динамо. ВИДЕО
Тренер уже посещает тренировки команды
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Главный тренер "
Видео с занятия опубликовала пресс-служба клуба.
Напомним, что Луческу в данный момент находится на больничном. 1 мая он перенес операцию на ноге из-за коксартроза.
В отсутствии румыснкого наставника исполняющим обязанности главного тренера команды является Александр Шовковский.
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