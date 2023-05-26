  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Уже в работе. Луческу на костылях поучаствовал в тренировке Динамо. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже в работе. Луческу на костылях поучаствовал в тренировке Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер уже посещает тренировки команды

Уже в работе. Луческу на костылях поучаствовал в тренировке Динамо. ВИДЕО

скриншот

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу проведал команду на учебно-тренировочной базе киевлян. Коуч прибыл к своим подопечным на костылях и даже поучаствовал в процессе, дав пару ценных указаний.

Видео с занятия опубликовала пресс-служба клуба.

Напомним, что Луческу в данный момент находится на больничном. 1 мая он перенес операцию на ноге из-за коксартроза.

В отсутствии румыснкого наставника исполняющим обязанности главного тренера команды является Александр Шовковский.

По теме
yellow-arrow
Сарнавский летом покинет Кривбасс - кипер отказался продлевать контракт
yellow-arrow
Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
yellow-arrow
Арановский, который работал на ВАР на матче Днепр-1 - Ворскла, может завершить карьеру, - источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.05.2023 в 21:06
Кур*ва, як нервує ця москальська мова. Байстрюки якісь. Навіть Йовичевич проводить тренування українською.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде