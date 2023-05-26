Уже в работе. Луческу на костылях поучаствовал в тренировке Динамо. ВИДЕО

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу проведал команду на учебно-тренировочной базе киевлян. Коуч прибыл к своим подопечным на костылях и даже поучаствовал в процессе, дав пару ценных указаний.

Видео с занятия опубликовала пресс-служба клуба.

Напомним, что Луческу в данный момент находится на больничном. 1 мая он перенес операцию на ноге из-за коксартроза.

В отсутствии румыснкого наставника исполняющим обязанности главного тренера команды является Александр Шовковский.