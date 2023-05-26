Известно, за какие слова в адрес арбитра Сваток получил желтую карточку, что делает невозможным его участие в матче с Шахтером

После матча 28-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Ворсклой" UA-Футбол сделал анализ судейских решений Ярослава Козика (арбитр ВАА – Евгений Арановский). Относительно желтой карточки Александру Сватку, которая делает невозможным его участие в поединке 29-го тура против "Шахтера", говорилось:

"Желтую карточку Сваток получил за разговоры. Это были именно разговоры, а не апелляции – выплеска эмоций у футболиста "Днепра-1" не было. Очевидно, он воспользовался своим статусом капитана, позволяющим дискутировать, но не спорить с судьей. Дискуссии действительно были без эмоций. Поэтому карточка странная, ведь за такие разговоры можно давать предупреждения всем игрокам на поле. Единственное, что может оправдать Козика – суть сказанного Сватком. Если капитан "Днепра-1" злословил, то наказание для него заслуженное. Но что именно сказал Сваток – знает только он, судья и те футболисты, которые были рядом".

UA-Футбол удалось узнать суть сказанного Сватком арбитру в поле Ярославу Козику. То, что именно за эту фразу капитан "Днепра-1" получил предупреждение, подтвердили два независимых друг от друга источника.

Как несогласие с решением арбитра относительно направления вбрасывания аута Сваток сказал:

"Ты что, травишь?"

Отметим, что эта желтая карточка стала для Александра Сватка четвертой в сезоне в УПЛ и теперь игрок пропустит матч 29-го тура против "Шахтера".

"Днепр-1" и "Шахтер" сыграют в воскресенье, 28-го мая, в 15:00.