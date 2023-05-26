Источник: Комитет арбитров УАФ высоко оценил работу судей в матче Днепр-1 – Ворскла

Комитет арбитров УАФ высоко оценил работу судей в матче 28-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Ворскла" – 1:2. Об этом сообщает "Футбол 2.0".

Источник сообщает о том, что в Комитете считают, что арбитры приняли правильные решения во всех ключевых эпизодах матча.

Напомним, несколько ранее появилась информация журналиста Игоря Бурбаса о том, что комитет арбитров УАФ провел внутреннее расследование относительно матча и якобы уже принял решение о пожизненной дисквалификации Арановского, работавшего на этом поединке арбитром ВАР.

Для 46-летнего Арановского из-за возрастного ценза этот сезон должен стать последним в карьере.