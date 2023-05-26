Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Комитет арбитров УАФ высоко оценил работу судей в матче Днепр-1 – Ворскла
Разные источники дают разную информацию
scdnipro1.com.ua
Комитет арбитров УАФ высоко оценил работу судей в матче 28-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Ворскла" – 1:2. Об этом сообщает "Футбол 2.0".
Источник сообщает о том, что в Комитете считают, что арбитры приняли правильные решения во всех ключевых эпизодах матча.
Напомним, несколько ранее
Для 46-летнего Арановского из-за возрастного ценза этот сезон должен стать последним в карьере.
Популярное сейчас
- "Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика
- Автогол года. В Литве голкипер, выполняя удар от ворот, зарядил мячом в голову партнера
- "Нас там не ждут". Российская прыгунья Ласицкене со слезами на глазах объявила о завершении международной карьеры
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО