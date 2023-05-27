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Семотюк: Во время матча с Металлистом ноги начали немного сводить судороги, пришлось просить замену
Игрок рассказал о своих проблемах
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник "Кривбасса" Владислав Семотюк рассказал о домашней победе в 28 туре УПЛ над харьковским "Металлистом" - 2:0.
- Поздравляю с победой весь Кривой Рог, весь Кривбасс, всех наших болельщиков. Эмоции только положительные, ведь выиграли 2:0. По игре сопернику шансов не оставили. Выглядели очень хорошо, вся команда молодцы.
– Ты дебютировал в основном составе "Кривбасса" в УПЛ. Волновался ли перед игрой?
– Не сказал бы. Был уверен в своих силах. Плюс все меня поддерживали перед матчем и в игре. Очень благодарен за это партнерам и тренерам.
- Как считаешь, если бы не желтая карточка в середине второго тайма, возможно, сыграл бы чуть больше?
– Не факт. Ноги начали немного сводить судороги, ведь нет постоянной игровой практики. Поэтому и попросил замену. Отдельное спасибо всем, кто помогал привести поле в порядок после ливня. Болельщики даже аплодировали им за это. Мы также благодарны, ведь матч состоялся и мы победили, – говорит Семотюк.
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