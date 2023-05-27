  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Семотюк: Во время матча с Металлистом ноги начали немного сводить судороги, пришлось просить замену
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Семотюк: Во время матча с Металлистом ноги начали немного сводить судороги, пришлось просить замену

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рассказал о своих проблемах

Семотюк: Во время матча с Металлистом ноги начали немного сводить судороги, пришлось просить замену

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Владислав Семотюк рассказал о домашней победе в 28 туре УПЛ над харьковским "Металлистом" - 2:0.

- Поздравляю с победой весь Кривой Рог, весь Кривбасс, всех наших болельщиков. Эмоции только положительные, ведь выиграли 2:0. По игре сопернику шансов не оставили. Выглядели очень хорошо, вся команда молодцы.

– Ты дебютировал в основном составе "Кривбасса" в УПЛ. Волновался ли перед игрой?

– Не сказал бы. Был уверен в своих силах. Плюс все меня поддерживали перед матчем и в игре. Очень благодарен за это партнерам и тренерам.

- Как считаешь, если бы не желтая карточка в середине второго тайма, возможно, сыграл бы чуть больше?

– Не факт. Ноги начали немного сводить судороги, ведь нет постоянной игровой практики. Поэтому и попросил замену. Отдельное спасибо всем, кто помогал привести поле в порядок после ливня. Болельщики даже аплодировали им за это. Мы также благодарны, ведь матч состоялся и мы победили, – говорит Семотюк.

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
yellow-arrow
Львов – Ингулец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
yellow-arrow
Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде