Пластун: Потолком для Йовичевича будет Реал

Украинский центральный защитник Игорь Пластун рассказал о сотрудничестве с Игорем Йовичевичем во время выступлений во львовских "Карпатах":

“ – Это были одни из самых счастливых времен. Он смог создать очень хорошую атмосферу. У "Карпат" тогда уже было много проблем: трансферный бан, финансовые трудности, урезание зарплат... В таких условиях Йовичевич построил боеспособный коллектив.

– Почему тогда Йовичевич не остался в “Карпатах” дольше?

– Как всегда, в "Карпатах" были какие-то заговоры. Некоторые люди мешали работать ему в "Карпатах", потому что не хотели видеть в команде. Помню, как подходили к футболистам за спиной тренера и настраивали против него. Это было очень необоснованно. Думаю, что Йовичевич все это понимал, потому и ушел из команды.

– Можете ли вы сказать, кто именно "травил" тренера?

– Я не хочу об этом говорить. Это были люди, приближенные к руководству.

– Сейчас Йовичевич уже дошел до уровня "Шахтера". Это закономерность или стечение обстоятельств?

– Думаю, что Йовичевич и без войны мог бы возглавить какой-нибудь из украинских грандов, чтобы демонстрировал хорошие результаты в своей прошлой команде. Он со своими помощниками заслужил шанс поработать в команде уровня "Шахтера" и сыграть в Лиге чемпионов.

– "Шахтер" – это потолок для Йовичевича, как для тренера?

– Ему самому лучше знать. Насколько я его знаю, потолком для Йовичевича будет "Реал". Желаю ему этого добиться”, – сказал защитник.