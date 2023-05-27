Днепр-1 планировал бойкот матча против Шахтера из-за судейства в поединке с Ворсклой – источник

"Днепр-1" мог не приехать на матч против "Шахтера", который состоится в рамках 29-го тура. Как сообщает Football Hub, такая реакция от клуба обусловлена возмущением действиями судейской бригады в поединке с "Ворсклой".

Руководство днепрян после встречи с полтавчанами было уверено, что судьба чемпионства уже определена.

“Ведь даже в случае победы в матче во Львове, надежд на потерю очков “Шахтером” в последнем матче с “Ворсклой” нет. А судьба поединка будет решена не в честном противостоянии на поле, а в подковерных договоренностях с "футбольными" людьми в разных инстанциях”, – отмечает Football Hub.

Однако "Днепр-1" все еще не гарантировал себе второе место турнирной таблицы, что очень важно для участия в еврокубках следующего сезона. Это стало причиной того, что команда все-таки поедет на матч с "Шахтером".

Football Hub также подтвердил информацию Игоря Бурбаса, который заявил о принятии решения относительно судьи на VAR в матче "Днепр-1" - "Ворскла" Евгения Арановского – его отстранили от судейства до конца жизни. Также днепряне настаивают, чтобы заблокировать доступ к работе еще и Ярослава Козика, который был главным судьей встречи.

Поединок между "Шахтером" и "Днепр-1" запланирован на воскресенье. Стартовый свисток раздастся в 15:00. Перед этим матчем разрыв между командами составляет пять очков.