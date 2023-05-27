  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 планировал бойкот матча против Шахтера из-за судейства в поединке с Ворсклой – источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 планировал бойкот матча против Шахтера из-за судейства в поединке с Ворсклой – источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Руководство днепрян считает, что судьба чемпионства уже решена

Днепр-1 планировал бойкот матча против Шахтера из-за судейства в поединке с Ворсклой – источник

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Днепр-1" мог не приехать на матч против "Шахтера", который состоится в рамках 29-го тура. Как сообщает Football Hub, такая реакция от клуба обусловлена возмущением действиями судейской бригады в поединке с "Ворсклой".

Руководство днепрян после встречи с полтавчанами было уверено, что судьба чемпионства уже определена.

“Ведь даже в случае победы в матче во Львове, надежд на потерю очков “Шахтером” в последнем матче с “Ворсклой” нет. А судьба поединка будет решена не в честном противостоянии на поле, а в подковерных договоренностях с "футбольными" людьми в разных инстанциях”, – отмечает Football Hub.

Однако "Днепр-1" все еще не гарантировал себе второе место турнирной таблицы, что очень важно для участия в еврокубках следующего сезона. Это стало причиной того, что команда все-таки поедет на матч с "Шахтером".

Football Hub также подтвердил информацию Игоря Бурбаса, который заявил о принятии решения относительно судьи на VAR в матче "Днепр-1" - "Ворскла" Евгения Арановского – его отстранили от судейства до конца жизни. Также днепряне настаивают, чтобы заблокировать доступ к работе еще и Ярослава Козика, который был главным судьей встречи.

Поединок между "Шахтером" и "Днепр-1" запланирован на воскресенье. Стартовый свисток раздастся в 15:00. Перед этим матчем разрыв между командами составляет пять очков.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ
yellow-arrow
Александрия - Заря: Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 28.05.2023
yellow-arrow
Пластун: Потолком для Йовичевича будет Реал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
27.05.2023 в 12:31
прекращайте выть "святоши".у самих рыло в пуху дальше некуда
Ответить
+1
-1
Killermeister (Дніпро)
27.05.2023 в 13:46
Заткни хлебало, донбасяо
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде