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Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Днепр-1", украинская Премьер-лига, 28-е мая 2023

Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Поражение "Ворскле" в прошлом туре практически закончило чемпионскую гонку для "Днепра-1". У команды Кучера остаются шансы на титул, однако им нужно не только побеждать в двух оставшихся матчах, но и верить, что через неделю "Шахтер" не сможет одолеть все ту же "Ворсклу". Да, вариант не кажется невозможным, но ныне не все зависит от "Днепра-1".

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Зато все зависит от "Шахтера". Дабы досрочно стать чемпионом, коллективу Йовичевича нужно не проиграть 28-го мая, став за тур до финиша победителем чемпионата. Более того, даже фиаско в воскресенье не станет роковым, ибо впереди будет еще один матч. В общем, ныне все в руках и ногах "горняков".

Смотрите матч 29-го тура УПЛ в воскресенье, 28-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Шахтар - Дніпро-1
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Днепр-1" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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