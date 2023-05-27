Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Поражение "Ворскле" в прошлом туре практически закончило чемпионскую гонку для "Днепра-1". У команды Кучера остаются шансы на титул, однако им нужно не только побеждать в двух оставшихся матчах, но и верить, что через неделю "Шахтер" не сможет одолеть все ту же "Ворсклу". Да, вариант не кажется невозможным, но ныне не все зависит от "Днепра-1".

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Зато все зависит от "Шахтера". Дабы досрочно стать чемпионом, коллективу Йовичевича нужно не проиграть 28-го мая, став за тур до финиша победителем чемпионата. Более того, даже фиаско в воскресенье не станет роковым, ибо впереди будет еще один матч. В общем, ныне все в руках и ногах "горняков".

Смотрите матч 29-го тура УПЛ в воскресенье, 28-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Дніпро-1 Смотреть трансляцию