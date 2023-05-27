Шахтер - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Днепр-1" попытается зацепиться за последний шанс на победу в чемпионате, однако для этого нужно обыграть на выезде "Шахтер". Если же не случится этого, то в следующем туре команде Кучера придется бороться не за золото, а за то, чтобы удержать второе место от "Зари". У "горняков" же ныне все просто: дабы стать победителем УПЛ, нужно не проиграть днепрянам, либо взять три бала в последнем туре с "Ворсклой".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Шахтер" 15:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 29-й тур

28 мая, Львов, стадион "Арена Львов"

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол