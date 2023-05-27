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Шахтер - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Фото: Олександр Приходько
"Днепр-1" попытается зацепиться за последний шанс на победу в чемпионате, однако для этого нужно обыграть на выезде "Шахтер". Если же не случится этого, то в следующем туре команде Кучера придется бороться не за золото, а за то, чтобы удержать второе место от "Зари". У "горняков" же ныне все просто: дабы стать победителем УПЛ, нужно не проиграть днепрянам, либо взять три бала в последнем туре с "Ворсклой".
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"Шахтер" 15:00 "Днепр-1"
VBET-лига. 29-й тур
28 мая, Львов, стадион "Арена Львов"
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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