Монзуль будет главным арбитром матча Шахтер – Днепр-1: судейские назначения на 29-й тур УПЛ

Стали известны судейские назначения на 29 тур Украинской Премьер лиги.

Матчи предпоследнего раунда текущего розыгрыша чемпионата состоятся в воскресенье и понедельник. В каждый из дней начало встреч запланировано на то же время.

28 мая, воскресенье

"Шахтер" - "Днепр-1". Львов. Стадион "Арена Львов". 15:00. Арбитр - Монзуль К. В. (Харьков), ассистенты арбитра - Стрелецкая М. С. (Сумы), Грушко С. А. (Киевская обл.), четвертый арбитр - Козорог К. В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Ярмолинский Л. М. (Киевская обл.). Арбитр ВАА – Романюк А. М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА – Скрипка А. М. (Кропивницкий), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы). Делегат УАФ - Клим Т. П. (Ивано-Франковск).

"Александрия" - "Заря". Александрия. Стадион "Ника". 15:00. Арбитр - Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра - Корнийко О. С. (Миргород), Шлончак С. М. (Черкассы), четвертый арбитр - Каленов О. А. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража - Кран О. В. (Харьков). Делегат УАФ - Нечипоренко А. С. (Харьков).

29 мая, понедельник

"Динамо" - "Верес". Ровно. Стадион "Авангард". 15:00. Арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.), ассистенты арбитра - Запороженко Д. И. (Запорожье), Нижник В. А. (Винница), четвертый арбитр - Блавацкий Р. А. (Львов), наблюдатель арбитража - Дзюба С. М. (Хмельницкий). Делегат УАФ - Карапетян Е. Т. (Тернополь).

"Металлист" - "Минай". Ужгород. Стадион "Авангард". 15:00. Арбитр - Шандор О. А. (Львов), ассистенты арбитра - Романов Д. М. (Днепр), Сердюк Д. А. (Полтава), четвертый арбитр - Бондаренко Д. Е. (Одесса), наблюдатель арбитража - Войтюк О. М. (Запорожье). Делегат УАФ - Понайда С. И. (Львов).

"Ворскла" - "Колос". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:00. Арбитр - Абдула А. Б. (Харьков), ассистенты арбитра - Рыбченко И. А. (Запорожье), Котубей П. В. (Закарпатская обл.), четвертый арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), наблюдатель арбитража – Зубарев О. Г. (Славянск). Делегат УАФ – Погорелый М. И. (Черкассы).

"Львов" - "Ингулец". Львов. Стадион "СКИФ". 15:00. Арбитр - Кривушкин Д. В. (Харьков), ассистенты арбитра - Шланчак В. М. (Черкасская обл.), Чопилко Т. Г. (Киевская обл.), четвертый арбитр - Соловьян О. М. (Киевская обл. ), наблюдатель арбитража - Овчар М. М. (Калуш). Делегат УАФ – Бондаренко Ю. В. (АР Крым).

"Черноморец" - "Рух". Одесса. Стадион "Черноморец". 15:00. Арбитр - Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра - Марулин С. Ю. (Херсонская обл.), Журибида В. В. (Луцк), четвертый арбитр - Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража - Возняк С. И. (Николаев). Делегат УАФ – Симонов Г. Ф. (Киев).

"Металлист 1925" - "Кривбасс". Киев. НТК им. В. М. Банникова. 15:00. Арбитр – Деревинский О. А. (Хмельницкий), ассистенты арбитра – Ермоленко Р. М. (Чернигов), Марченко Д. Г. (Чернигов), четвертый арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), наблюдатель арбитража – Можаровский Ю. А. (Львов). Делегат УАФ - Каденко О. В. (Киевская обл.).