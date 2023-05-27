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Днепр-1 направил запрос в УАФ с просьбой оценить судейство в матче против Ворсклы

Премьер-лига
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УАФ уже отстранила арбитра того матча – Арановского

Днепр-1 направил запрос в УАФ с просьбой оценить судейство в матче против Ворсклы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Украинская ассоциация футбола на своей странице в Facebook сообщила, что СК "Днепр-1" направил запрос с просьбой дать оценку судейским действиям в матче 28-го тура УПЛ между командами днепрянами и полтавской "Ворсклой".

УАФ заявила, что на время пока продолжаются проверки в пределах компетенции, принято решение отстранить от служебных обязанностей арбитра того матча Евгения Арановского.

"На время изучения всех обстоятельств вокруг и во время игры между "Днепром-1" и "Ворсклой" просим СМИ дополнительно не нагнетать ситуацию и не манипулировать информацией. О результатах рассмотрения дела сообщим позже. Но уверены, что во взаимодействии с комитетом арбитров дадим надлежащую оценку ситуации. Ведь футбол должен исповедовать главную ценность - честную игру", - говорится в сообщении УАФ.

Напомним, матч проходил 24 мая и закончился победой команды Виктора Скрипника - со счетом 2:1.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 УАФ
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Источник:
Facebook УАФ

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