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Официально. Коллапса не избежать. Третья команда УПЛ не может остаться без группового раунда еврокубков, а вторая – может

Премьер-лига
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Это стало точно известно после того, как оба финалиста ЛЕ потеряли шансы на топ-4 своих чемпионатов

Официально. Коллапса не избежать. Третья команда УПЛ не может остаться без группового раунда еврокубков, а вторая – может

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вице-чемпион Украины гарантированно стартует в еврокубках 2023/24 со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это означает, что есть угроза остаться без группового раунда любого европейского турнира, если будут проиграны три из трех двухматчевых квалификационных противостояний.

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При этом у третьей команды УПЛ есть гарантированный минимум в виде группового раунда Лиги конференций. То есть, бронзовый призер чемпионата Украины не может остаться без еврокубковой осени, даже если проиграет свое двухматчевое квалификационное противостояние.

Ранее еще были шансы на то, что вторую команду УПЛ переведут из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в третий – это гарантировало бы команде минимум групповой этап Лиги Европы. Такой сценарий мог быть (но не был гарантирован), если бы текущую Лигу Европы выиграла команда из зоны Лиги чемпионов своего чемпионата.

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Однако и у "Севильи", и у "Ромы" уже нет шансов на топ-4 в своих лигах. Смещения квалификационной сетки в Лиге чемпионов 2023/24 не будет.

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