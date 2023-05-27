Официально. Чемпион Украины получил место в группе Лиги чемпионов 2023/24

Лучшая команда УПЛ получила прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. Это окончательно и официально стало известно после того, как "Интер" гарантировал себе место в топ-4 Серии А.

Поскольку "Интер" и "Манчестер Сити" – финалисты текущей Лиги чемпионов, турнир непременно выиграет команда, получившая пропуск в группу через своей внутренний чемпионат. Это было условием, при котором чемпиона двенадцатой страны Таблицы коэффициентов (фактически – одиннадцатой) переведут из раунда плей-офф квалификации в групповой этап.

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Это уже пятнадцатый сезон подряд, в котором чемпион Украины выходит в группу Лиги чемпионов автоматически. Последний раз лучшей команде УПЛ на пути в группу самого престижнейшего клубного турнира Европы приходилось проходить отбор в сезоне 2008/09.

Добавим также, что в следующем сезоне (2024/25) Украина не получит прямого места в группе Лиги чемпионов через Таблицу коэффициентов.

На чемпионский титул в Украине претендуют "Шахтер" и "Днепр-1".