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Официально. Чемпион Украины получил место в группе Лиги чемпионов 2023/24

Премьер-лига
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Без квалификации

Официально. Чемпион Украины получил место в группе Лиги чемпионов 2023/24

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Лучшая команда УПЛ получила прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. Это окончательно и официально стало известно после того, как "Интер" гарантировал себе место в топ-4 Серии А.

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Поскольку "Интер" и "Манчестер Сити" – финалисты текущей Лиги чемпионов, турнир непременно выиграет команда, получившая пропуск в группу через своей внутренний чемпионат. Это было условием, при котором чемпиона двенадцатой страны Таблицы коэффициентов (фактически – одиннадцатой) переведут из раунда плей-офф квалификации в групповой этап.

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Это уже пятнадцатый сезон подряд, в котором чемпион Украины выходит в группу Лиги чемпионов автоматически. Последний раз лучшей команде УПЛ на пути в группу самого престижнейшего клубного турнира Европы приходилось проходить отбор в сезоне 2008/09.

Добавим также, что в следующем сезоне (2024/25) Украина не получит прямого места в группе Лиги чемпионов через Таблицу коэффициентов.

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На чемпионский титул в Украине претендуют "Шахтер" и "Днепр-1".

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В статье: Таблица коэффициентов
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