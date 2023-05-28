Александрия - Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Вашему вниманию видео трансляция матча 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Александрия встречается с Зарей. Луганчане еще могут побороться за серебро, но в то же время им нужно переживать за свое третье место, на которое претендует Динамо. Александрия выше пятого места не поднимется, но ее могут обойти Ворскла или Кривбасс. Начало игры в 15.00. Телетрансляция – канал Setanta Sports+, плеер с трансляцией в YouTube появится чуть позже.

Vbet лига. 29-й тур

28 мая. 15:00. Александрия. Стадион Ника

Александрия – Заря

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