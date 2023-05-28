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Александрия - Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
Смотреть онлайн матч УПЛ Александрия – Заря, 28 мая 2023
Вашему вниманию видео трансляция матча 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Александрия встречается с Зарей. Луганчане еще могут побороться за серебро, но в то же время им нужно переживать за свое третье место, на которое претендует Динамо. Александрия выше пятого места не поднимется, но ее могут обойти Ворскла или Кривбасс. Начало игры в 15.00. Телетрансляция – канал Setanta Sports+, плеер с трансляцией в YouTube появится чуть позже.
Vbet лига. 29-й тур
28 мая. 15:00. Александрия. Стадион Ника
Александрия – Заря
За игрой также следите с помощью текстовой трансляции >>>
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