Динамо - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Киевское "Динамо" продолжает доигрывать сезон, при этом сохраняя минимальные шансы на третье место. Однако судьба медалей не в их руках. Столичной команде в двух последних турах нужно не просто взять шесть балов, но и верить, что оба своих поединка проиграет "Заря". Как вы понимаете, шансов на это не очень много.

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"Верес" же живет каждой игрой как последней. Ибо все еще остается угроза остаться в зоне переходных матчей. В прошлом ровенчане сыграли вничью с "Александрией", отыгравшись с 0:2, а теперь верят, что также сумеют обыграть "Динамо". Тем более, что играть будут на своей арене.

Смотрите матч 29-го тура УПЛ в понедельник, 29-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "2+2", а также на Youtube-канале "Football Hub".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо - Верес Смотреть трансляцию