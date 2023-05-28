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Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура УПЛ

Фото – Александр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 29-го тура между донецким "Шахтером" и СК "Днепр-1".

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Команда Йовичевича опережает коллектив Кучера на 5 зачетных пунктов. Если "Днепр-1" обыграет "Шахтер", то сократит свое отставание до 2 баллов. Если победит "Шахтер", то он поставит жирную точку и заберет себе золото. Справится ли с давлением Монзуль? Чья тактика будет эффективнее? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 28 мая – в 14:50 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига СК Днепр-1 Трансляция Аудио онлайн стрим
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