Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото – Александр Приходько, UA-Футбол
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 29-го тура между донецким "Шахтером" и СК "Днепр-1".
Команда Йовичевича опережает коллектив Кучера на 5 зачетных пунктов. Если "Днепр-1" обыграет "Шахтер", то сократит свое отставание до 2 баллов. Если победит "Шахтер", то он поставит жирную точку и заберет себе золото. Справится ли с давлением Монзуль? Чья тактика будет эффективнее? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 28 мая – в 14:50 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом
- Тухель: Вместо празднования у нас теперь еще одна политическая проблема
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023
- Официально. Коллапса не избежать. Третья команда УПЛ не может остаться без группового раунда еврокубков, а вторая – может
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО