  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Колос", украинская Премьер-лига, 29-е мая 2023

Ворскла - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" в прошлом туре сделала немало для окончания чемпионской битвы, одолев на выезде "Днепр-1". Казалось, что у полтавчан уже и нет особой мотивации в этом сезоне, однако коллектив Скрипника все еще имеет теоретические шансы на пятое место. Отставание в четыре очка от "Александрии" отыграть можно.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Для "Колоса" же сезон закончен, причем давно. Команда Вышняка выдала неплохую серию в апреле, однако серьезную борьбу за еврокубки навязать не смогла. В этом сезоне они точно финишируют в ранге середняков.

Смотрите матч 29-го тура УПЛ в понедельник, 29-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Ворскла - Колос
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Колос" на UA-Футбол>>

По теме
yellow-arrow
Металлист - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура УПЛ
yellow-arrow
Из семейства Маркевичей: Верес может возглавить новый тренер – источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде