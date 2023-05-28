Ворскла - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

"Ворскла" в прошлом туре сделала немало для окончания чемпионской битвы, одолев на выезде "Днепр-1". Казалось, что у полтавчан уже и нет особой мотивации в этом сезоне, однако коллектив Скрипника все еще имеет теоретические шансы на пятое место. Отставание в четыре очка от "Александрии" отыграть можно.

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Для "Колоса" же сезон закончен, причем давно. Команда Вышняка выдала неплохую серию в апреле, однако серьезную борьбу за еврокубки навязать не смогла. В этом сезоне они точно финишируют в ранге середняков.

Смотрите матч 29-го тура УПЛ в понедельник, 29-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Колос Смотреть трансляцию