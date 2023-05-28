Металлист - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

После поражения "Металлиста" от "Кривбасса" в 28-м туре некоторые уже писали о конечной остановке харьковчан. Однако это была, возможно, предпоследняя. А конечная будет в матче с "Минаем", если "Металлист" не возьмет три очка и в параллельных играх не будет благоприятного результата.

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У закарпатцев все наоборот – этим матчем можно продолжить свое УПЛ-овское путешествие еще на год. Готовы ли подопечные Шарана выполнять ответственные задания с холодной головой? Узнаем в понедельник, 29-го мая, в 15:00.

Матч 29-го тура состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард".

Онлайн прямую видеотрансляцию матча "Металлист" – "Минай" обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Металіст - Минай Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности наблюдать за видеотрансляцией, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>