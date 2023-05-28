Металлист 1925 - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбассу" вылет не грозит, но есть надежда зацепиться за еврокубковое место. Почему бы за это не побороться до конца? Наверное, команда Юрия Вернидуба готова бороться. А вот "Металлист 1925" близок к тому, чтобы выполнить свою более приземленную задачу – не вылететь из УПЛ. Очки нужны обеим командам.

Матч 29-го тура УПЛ "Металлист 1925" – "Кривбасс" состоится в понедельник, 29-го мая, в 15:00 на арене имени Банникова в Киеве.

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