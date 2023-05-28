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Металлист 1925 - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
fckryvbas.com
"Кривбассу" вылет не грозит, но есть надежда зацепиться за еврокубковое место. Почему бы за это не побороться до конца? Наверное, команда Юрия Вернидуба готова бороться. А вот "Металлист 1925" близок к тому, чтобы выполнить свою более приземленную задачу – не вылететь из УПЛ. Очки нужны обеим командам.
Матч 29-го тура УПЛ "Металлист 1925" – "Кривбасс" состоится в понедельник, 29-го мая, в 15:00 на арене имени Банникова в Киеве.
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Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно как на ОТТ-платформе, так и на линейном канале Setanta Sports на MEGOGO или у других поставщиков ТВ-сигнала.
Если у вас не будет возможности наблюдать за видеотрансляцией, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>
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