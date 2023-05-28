Довбик против Ракицкого: стали известны составы на матч Шахтер – Днепр-1

В рамках 29 тура Украинской Премьер-лиги состоится очный матч между действующими лидерами текущего чемпионата. На "Арене Львов" донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1".

Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами на этот матч.

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Криськив, Сикан.

Запасные: Шевченко, Пятов, Гочолеишвили, Михайличенко, Козик, Корниенко, Тотовицкий, Швед, Джурасек, Топалов, Назарина, Келси.

"Днепр-1": Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Пеглоу, Минго, Танковский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

Запасные: Валеф, Матаррита, Гомес, Федоров, Хайнер, Лучкевич, Назаренко, Когут, Танчик, Рубчинский, Подлепенец.

Поединок начнется в 15.00. За матчем можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.