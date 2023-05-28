  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Довбик против Ракицкого: стали известны составы на матч Шахтер – Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик против Ракицкого: стали известны составы на матч Шахтер – Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Решающая встреча всего сезона

Довбик против Ракицкого: стали известны составы на матч Шахтер – Днепр-1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 29 тура Украинской Премьер-лиги состоится очный матч между действующими лидерами текущего чемпионата. На "Арене Львов" донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1".

Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами на этот матч.

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Криськив, Сикан.

Запасные: Шевченко, Пятов, Гочолеишвили, Михайличенко, Козик, Корниенко, Тотовицкий, Швед, Джурасек, Топалов, Назарина, Келси.

"Днепр-1": Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Пеглоу, Минго, Танковский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

Запасные: Валеф, Матаррита, Гомес, Федоров, Хайнер, Лучкевич, Назаренко, Когут, Танчик, Рубчинский, Подлепенец.

Поединок начнется в 15.00. За матчем можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.

Читайте такжеШахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023
По теме
yellow-arrow
Русин забил гол и ассистировал на Булецу в матче с Александрией
yellow-arrow
Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура УПЛ
yellow-arrow
Бондаренко точным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче Шахтер – Днепр-1 – ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 15:19
кто скажет пеглоу получил дисквалификацию после матча с александрией?это только в упл может быть?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде