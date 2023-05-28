Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик против Ракицкого: стали известны составы на матч Шахтер – Днепр-1
Решающая встреча всего сезона
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В рамках 29 тура Украинской Премьер-лиги состоится очный матч между действующими лидерами текущего чемпионата. На "Арене Львов" донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1".
Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами на этот матч.
"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Криськив, Сикан.
Запасные: Шевченко, Пятов, Гочолеишвили, Михайличенко, Козик, Корниенко, Тотовицкий, Швед, Джурасек, Топалов, Назарина, Келси.
"Днепр-1": Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Пеглоу, Минго, Танковский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.
Запасные: Валеф, Матаррита, Гомес, Федоров, Хайнер, Лучкевич, Назаренко, Когут, Танчик, Рубчинский, Подлепенец.
Поединок начнется в 15.00. За матчем можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Израиль драматически прошел в плей-офф, Бразилия и Италия победили. Результаты матчей ЧМ U-20
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023
- Россияне запустили над Украиной рекордное количество дронов-камикадзе. ПВО сбила 52 шахеда
- Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО