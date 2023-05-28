Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Киевское "Динамо" доигрывает сезон, причем делает это весьма неплохо. Коллектив Шовковского добыл две яркие победы кряду, а теперь попытается обыграть "Верес" на их поле. Ровенчанам же отступать особо некуда, если конечно они не хотят продлить сезон матчами с 3-4 командой первой лиги.

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"Динамо" 15:00 "Верес"

VBET-лига. 29-й тур

29 мая, Ровно, стадион "Авангард"

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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