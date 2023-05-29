Ворскла - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обыграв на выезде "Днепр-1", полтавская "Ворскла" шокировала многих. Теперь коллектив Скрипника попробует завершить сезон на максимально высокой ноте, обыграв на своем поле "Колос". Ковалевцы же давно лишились шансов побороться за еврокубки, а ныне просто доигрывают сезон.

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"Ворскла" 15:00 "Колос"

VBET-лига. 29-й тур

29 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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