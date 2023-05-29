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Ворскла - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины

Ворскла - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

Обыграв на выезде "Днепр-1", полтавская "Ворскла" шокировала многих. Теперь коллектив Скрипника попробует завершить сезон на максимально высокой ноте, обыграв на своем поле "Колос". Ковалевцы же давно лишились шансов побороться за еврокубки, а ныне просто доигрывают сезон.

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"Ворскла" 15:00 "Колос"

VBET-лига. 29-й тур
29 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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Трансляція матчу Ворскла - Колос
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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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