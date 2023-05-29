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Ворскла - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Фото: ФК Колос
Обыграв на выезде "Днепр-1", полтавская "Ворскла" шокировала многих. Теперь коллектив Скрипника попробует завершить сезон на максимально высокой ноте, обыграв на своем поле "Колос". Ковалевцы же давно лишились шансов побороться за еврокубки, а ныне просто доигрывают сезон.
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"Ворскла" 15:00 "Колос"
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29 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
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