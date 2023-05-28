Александрия - Заря 0:2. Будет интрига за серебро и Лигу Конференций

Анонсируя этот матч, были сомнения, что команда Патрика ван Леувена успела отойти от фиаско в игре с "Шахтером". Поэтому казалось, что "Александрия" будет иметь преимущество, тем более что Герреро, похоже, не сыграет уже до завершения чемпионата. Но для "Зари" все оказалось не так плохо, чему, правда, серьезно поспособствовал соперник.

Но по порядку. Ротань после ничьей в Ровно вынужден был идти на определенные кадровые перестановки, ведь потерял Михайленко и Бондаренко. Но заменой этих двух игроков тренер не ограничился. Справа в обороне вышел Скорко, поэтому Мирошниченко поднялся выше и играл как вингер вместо Мустафаева. На противоположном фланге атаки оказался Шулянский, что позволило переместить на острие Кулакова. Ковалец ожидаемо стал третьим центральным полузащитником вместе с Рыбалкой и Сигеевым.

Ван Леувену нужно было заменить Снурницына и снова что-то придумывать из-за отсутствия центрфорварда. С первой проблемой все было максимально просто – слева играл Вантух. Со второй нидерландец справился не совсем стандартно – Русин вернулся на левый фланг атаки, а в центре вышел номинальный хавбек Мишнев. На остальных позициях обошлось без замен, хотя и ожидалась широкая ротация.

Если оценивать ресурсы обеих команд, то они приблизительно сопоставимы. Но по игре "Заря" хоть и играла в гостях, но действовала как явный фаворит. Дерзость и раскованность в сочетании с пассивностью хозяев позволили открыть счет уже на девятой минуте. "Тихоход" Шахов протянул мяч через полполя и, не встречая сопротивления, покатил мяч на Русина, а тот с 16-ти метров красиво закрутил под дальнюю стойку – 0:1.

"Заря" не стала форсировать темп, а позволила "Александрии" продемонстрировать свой потенциал. Но все, что смогла команда Ротаня, это неудачный удар со штрафного от Скорко и удар Бабогло после углового в сетку с внешней стороны ворот. Именно после этого стандарта "Заря" удвоила свое преимущество, фактически на ровном месте. Логинов отдавал пас на фланг, но передача вышла слабой, ее перехватил Русин, подошел к штрафной, оценил ситуацию и отдал под удар Булеце – шансов Шевченко не оставил. На этом все интересное в первом тайме закончилось. Пару активностей Шулянского на фланге и прострел Вантуха, который у Мишнева не имел шансов замкнуть, на полноценные моменты не тянут.

Пытаясь изменить ситуацию на поле, Ротань снял проигравшего битву за центр поля Рыбалку и выпустил Мустафаев с прицелом, что тот будет лучше помогать атаке. И "Александрия" действительно заиграла лучше. На 54-й минуте Мирошниченко даже нанес первый удар в рамку ворот, но точно по центру и в голкипера. Едва не повезло Мустафаеву, который бил издалека и мяч срикошетил от Батагова (рядом со штангой). Но вместе с тем совершенно не повезло Кулакову, который получил травму связок колена на ровном месте (контакта ни с кем не было), поэтому пришлось выпускать Кожушко.

"Александрии" удалось наладить игру в атаке и создать несколько неплохих моментов, чтобы хотя бы сократить отставание. Тот же Мустафаев неприятно пробивал со штрафного, Кожушко оказался сам на углу вратарского, но Сапутина переиграть не смог, Ковалец чуть не попал в нижний угол, пробивая низом со стандарта с 17 метров. На гол хозяева наиграли, правда, могли и сами пропустить, когда Русин в контратаке не смог переиграть Шевченко под углом, а уже под конец Никита чуть не зевнул после удара Вантуха.

В конце концов счет так и не изменился – "Заря" взяла свое, сохранила шансы на серебро и загнала "Александрию" на тонкий лед. Команда Ротаня рискует потерять пятое еврокубковое место по итогам сезона.

Vbet лига. 29-й тур

28 мая. 15:00. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" – "Заря" 0:2

Голы: Русин 9, Булеца 24

"Александрия": Шевченко – Скорко (Кобзарь 76), Бабогло, Логинов, Копина – Рыбалка (Мустафаев 46), Сигеев – Мирошниченко, Ковалец, Шулянский (Матюшенко 88) – Кулаков (Кожушко 67)

Тренер: Руслан Ротань

"Заря": Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко (Смиян 90+4), Шахов – Антюх (Дришлюк 64), Булеца (Полегенько 74), Русин (Погорелый 74) – Мышнев (Хахлев 64)

Тренер: Патрик ван Леувен

Арбитр: Максим Козыряцкий

Предупреждение: Мирошниченко 57, Скорко 69