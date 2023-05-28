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Бондаренко точным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче Шахтер – Днепр-1 – ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпионство практически в руках "горняков"

Бондаренко точным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче Шахтер – Днепр-1 – ВИДЕО

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 29-го тура встречаются главные претенденты на чемпионство "Шахтер" и "Днепр-1". Счет в этом матче был открыт на девятой минуте.

Автор взятия ворот стал Артем Бондаренко. Полузащитник подобрал мяч после отскока и из-за пределов штрафной попал в правый угол.

Этот гол стал для Бондаренко восьмым в текущем сезоне УПЛ. Таким образом, он повторил личный рекорд забитых мячей за один розыгрыш чемпионата, который установил в сезоне 2021/22 выступая за "Мариуполь".

Отметим также, что этот гол стал 2000-м для "горняков" в чемпионатах Украины.

Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". За текстовой трансляцией матча можно следить здесь>>>.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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