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Шахтер - чемпион Украины сезона 2022/23
Первый титул Йовичевича в Украине
Фото: ФК "Шахтар"
В 29-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Днепр-1" – со счетом 3:0.
Таким образом, "горняки" за тур до конца стали чемпионами Украины сезона 2022/23. На данный момент "Шахтер" имеет в своем активе 72 очка, а днепряне - 64 зачетных пункта.
Этот титул стал первым для Игоря Йовичевича во главе донецкого клуба и первым для хорватского специалиста в рамках украинского футбола.
В прошлом сезоне украинского чемпионата, который из-за полномасштабного вторжения России был завершен досрочно, первое место в турнирной таблице также заняли "горняки". А в сезоне 2022/21 золотые медали УПЛ завоевало киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу.
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