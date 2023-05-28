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Шахтер - чемпион Украины сезона 2022/23

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Первый титул Йовичевича в Украине

Шахтер - чемпион Украины сезона 2022/23

Фото: ФК "Шахтар"

Новина українською

В 29-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Днепр-1" – со счетом 3:0.

Таким образом, "горняки" за тур до конца стали чемпионами Украины сезона 2022/23. На данный момент "Шахтер" имеет в своем активе 72 очка, а днепряне - 64 зачетных пункта.

Этот титул стал первым для Игоря Йовичевича во главе донецкого клуба и первым для хорватского специалиста в рамках украинского футбола.

В прошлом сезоне украинского чемпионата, который из-за полномасштабного вторжения России был завершен досрочно, первое место в турнирной таблице также заняли "горняки". А в сезоне 2022/21 золотые медали УПЛ завоевало киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (17)
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jnp49 (ОДЕССА)
28.05.2023 в 18:21
Вполне ЗАСЛУЖЕННО, а главное и доведя свои чемпионские претензии в играх с прямыми конкурентами по 3:0. У кого ещё повернётся язык говорить что ШАХТЁР к чемпионству тянули ЗА УШИ??? Некоторые даже проигрывать достойно не умеют...
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0
0
download1 (huyersk)
28.05.2023 в 18:17
Браво, Шахтарі, браво Йовичевичу ! Чекаємо на чергову казку у ЛЧ!
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0
0
sidor3 (Киев)
28.05.2023 в 17:38
ШАХТЕР. МОЛОДЕЦ. А конченые игроки Динамо выиграйте у Черноморца Миная и Ингульца вы в отборе Лиги Чемпионов. Позор игрокам которые выходят в форме ДИНАМО
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+2
0
avatar
Американец 2000
28.05.2023 в 17:20
МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!Команда , которую всегда интересно смотреть !!!Они играют в футбол , а не мучаются на поле как некоторые команды !!!!!!!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:31
насчёт "всегда" могу поспорить!)))
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
28.05.2023 в 17:17
Достойный матч уровня прошлых противостояний Шахтёр-Динамо. Все 90+++ держал в напряжении... Шахтёр, с победой и чемпионством !!!
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:33
для меня самый напряжный по накалу был полуфинал кубка уефа
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:38
Ну ты вспомнил.... Ты еще финал кубка 2002 забыл)))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 18:17
это другое (с) на кону был первый еврокубок времён независимости и нельзя было его упускать
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:12
з перемогою, хлопцi!!!
Ответить
+6
0
avatar
vismut (Запорожье)
28.05.2023 в 17:09
Легитимный по всем статьям чемпион!
Ответить
+5
0
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 17:09
перед началом чемпионата не верил.после стольких потерь.спасибо ШАХТЁР
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+4
0
tolina-ystas (Краматорск)
28.05.2023 в 17:07
Шахтёр с победой в чемпионате.Две последние игры стали убедительным доказательством того,что вы действительно сильнейшие!
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+4
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:02
Ответить
+3
0
avatar
vismut (Запорожье)
28.05.2023 в 17:10
Пеглоу на пенсии?
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:24
Красников
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 17:25
pig low
+1
0

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