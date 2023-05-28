Премьер-лига
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В конце матча Шахтер - Днепр-1 произошла драка. ВИДЕО
Игроки не смогли справиться с эмоциями
В конце матча "Шахтер" - "Днепр-1", который
Ракицкому разбили бровь. Удалили Пеглоу из "Днепра-1" и Назарину и Трубина из "Шахтера".
Ярослав закончил матч защищая ворота после удаления голкипера.
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Комментарии (13)
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