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В конце матча Шахтер - Днепр-1 произошла драка. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Игроки не смогли справиться с эмоциями

В конце матча Шахтер - Днепр-1 произошла драка. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

В конце матча "Шахтер" - "Днепр-1", который закончился со счетом 3:0 в пользу "горняков", произошла драка. В дополнительном времени между футболистами команд произошла стычка, которая привела к массовой драке.

Ракицкому разбили бровь. Удалили Пеглоу из "Днепра-1" и Назарину и Трубина из "Шахтера".

Ярослав закончил матч защищая ворота после удаления голкипера.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (13)
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Romerik (YNWA)
28.05.2023 в 18:51
Якщо прям червоні за розпалювання конфлікту, то Назарина, Пеглоу, тут ясно. Рак за хапання за лице Матаріти і Матаріта за удар по морді)) Ясно за шо, ну але вже перебор, це не ЮФС. Довб*йоба федоріва за чергове розпалювання конфлікту. Гуцуляка за четверте розпалювання і з натяжкою Трубіна (хз шо там було. Чи він хотів відтягнути гуцуляка чи на прогіб кинув спеціально). По жовтій Гомеу - Корнієнко - це вже наслідки 4 конфлікту. На червону не тягне
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 18:42
кстати, видели, как сикан подорвался кцапов выискивать?)))
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+1
0
Gold_label (Кропивницький)
28.05.2023 в 18:13
футболісти Дніпра, просто соромно! Вас тягнули весь сезон, самостійно нічого не вдалось, ще й такий сором самі собі зробили. Хоть десь в глубині душі був за вас, просто щоб хоть хтось прервав Шахтаря і Динамо! Але зараз бажаю Вам третє місце.
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+3
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
28.05.2023 в 18:03
Тут погоджуюсь з коментатором матчу: не треба було давати ті додаткові 3 хв. Це можна було передбачити.
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+1
-1
Alex-696 (Немирів)
28.05.2023 в 17:57
Починайте з Назарини. В усьому винен він. Для чого було стрибати в такий підкат десь на боковій лінії?
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+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 18:21
это - ИГРОВОЙ момент! получил бы свою карточку и всё, НО кцапчик захотел отомстить... не ищи то, чего нет!
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+1
0
fanatSD (донецк)
28.05.2023 в 18:38
хто б сумнівався?каркай далі
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:56
Думаю там еще от КаДыКа кому-нибудь постфактум прилетит дисква
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+3
0
дід Сашко
28.05.2023 в 17:55
Виблядки,енергії нема куди дівати-на фронт.
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 17:59
А найцікавіше, що більш за всіх бикували пердяньські легіонери, їх то на фронт не забереш...
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+4
0
Cassid (Kiev)
28.05.2023 в 17:44
Ублюдки пердянские.
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+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
28.05.2023 в 17:40
Оце вже точно не красить наш футбол, особливо в цей важкий для країни час.
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+2
0
artem06725 (Мариуполь)
28.05.2023 в 17:37
Охреневшие черножопые мрази из Днепра-1.
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+3
0

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