В конце матча Шахтер - Днепр-1 произошла драка. ВИДЕО

В конце матча "Шахтер" - "Днепр-1", который закончился со счетом 3:0 в пользу "горняков", произошла драка. В дополнительном времени между футболистами команд произошла стычка, которая привела к массовой драке.

Ракицкому разбили бровь. Удалили Пеглоу из "Днепра-1" и Назарину и Трубина из "Шахтера".

Ярослав закончил матч защищая ворота после удаления голкипера.