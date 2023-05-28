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Шахтер - СК Днепр-1 3:0. Заслуженный чемпион. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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"Горняки" обыгрывают прямых конкурентов и забирают золото УПЛ

Шахтер - СК Днепр-1 3:0. Заслуженный чемпион. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК "Шахтар"

Новина українською

В рамках 29-го тура чемпионата Украины решилась окончательная судьба чемпионства сезона 2022/23 – донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Днепр-1" и завоевал золотые медали первенства. Голами в составе "горняков" отличились Бондаренко, Сикан и Степаненко. Если команда Игоря Йовичевича уже решила свою задачу в этой кампании, то подопечным Александра Кучера в последнем туре предстоит отстоять свое второе место в турнирной таблице (у луганской "Зари" одинаковое количество очков с днепрянами). Эмоции закипали в матче до самого финального свистка арбитра: в компенсированное время между командами произошла потасовка, в ходе которой Екатерина Монзуль показала 4 красных карточки.

VBET-лига. 29-й тур
28 мая, Львов, стадион "Арена Львов"
Шахтер - СК Днепр-1 3:0
Голы: Артём Бондаренко 9, Даниил Сикан 55, Тарас Степаненко 59

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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