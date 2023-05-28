Александрия - Заря 0:2. Луганчане идут за серебром. Видео обзор матча

В рамках 29-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде уверенно обыграла "Александрию" – со счетом 2:0. Победу команде Патрика ван Леувена принесли два гола в начале встречи – отличились воспитанники киевского "Динамо" Назарий Русин и Сергей Булеца. Благодаря этой победе "Заря" сравнялась по количеству очков со вторым "Днепром-1" и в последнем туре этого сезона УПЛ сможет сразиться за серебро чемпионата.

Vbet лига. 29-й тур

28 мая. 15:00. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" – "Заря" 0:2

Голы: Русин 9, Булеца 24