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Александрия - Заря 0:2. Луганчане идут за серебром. Видео обзор матча
Ван Леувен без проблем обыграл Ротаня
Фото: УПЛ
В рамках 29-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде уверенно обыграла "Александрию" – со счетом 2:0. Победу команде Патрика ван Леувена принесли два гола в начале встречи – отличились воспитанники киевского "Динамо" Назарий Русин и Сергей Булеца. Благодаря этой победе "Заря" сравнялась по количеству очков со вторым "Днепром-1" и в последнем туре этого сезона УПЛ сможет сразиться за серебро чемпионата.
Vbet лига. 29-й тур
28 мая. 15:00. Александрия. Стадион "Ника"
Голы: Русин 9, Булеца 24
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