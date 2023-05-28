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Патрик ван Леувен: Мы выполнили задание минимум
Наставник луганской команды о победе над подопечными Ротаня
Фото: Аліна Єрофеєва
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал
- Хорошо начали поединок, забили сразу в первом тайме два гола. Хотя мы могли реализовывать больше своих моментов. Попробовали немного изменить тактику, дали больше инициативы сопернику и из-за контратаки действовали сами.
У нас сегодня была 3-я игра за 8 дней, поэтому это хороший результат, ведь такой календарь изматывает, но игроки выступили на уровне. Я доволен сегодняшним поединком. Выполнили задание минимум.
- Сейчас у Вашей команды и "Днепра-1" одинаковое количество пунктов в турнирной таблице. Следующая игра будет решающей по поводу того, кто займет второе место. Где Ваша команда потеряла хотя бы один столь важный пункт?
- Мы потеряли много пунктов в первом круге сезона, поэтому сейчас над нами висит такое шаткое положение. Также во втором круге проиграли "Кривбассу" и "Шахтеру". Последняя игра решающая, и все то, что будет в наших силах, мы будем делать.
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