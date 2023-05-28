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Патрик ван Леувен: Мы выполнили задание минимум

Премьер-лига
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Наставник луганской команды о победе над подопечными Ротаня

Патрик ван Леувен: Мы выполнили задание минимум

Фото: Аліна Єрофеєва

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Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал гостевую победу над "Александрией" в рамках 29-го тура УПЛ.

- Хорошо начали поединок, забили сразу в первом тайме два гола. Хотя мы могли реализовывать больше своих моментов. Попробовали немного изменить тактику, дали больше инициативы сопернику и из-за контратаки действовали сами.

У нас сегодня была 3-я игра за 8 дней, поэтому это хороший результат, ведь такой календарь изматывает, но игроки выступили на уровне. Я доволен сегодняшним поединком. Выполнили задание минимум.

- Сейчас у Вашей команды и "Днепра-1" одинаковое количество пунктов в турнирной таблице. Следующая игра будет решающей по поводу того, кто займет второе место. Где Ваша команда потеряла хотя бы один столь важный пункт?

- Мы потеряли много пунктов в первом круге сезона, поэтому сейчас над нами висит такое шаткое положение. Также во втором круге проиграли "Кривбассу" и "Шахтеру". Последняя игра решающая, и все то, что будет в наших силах, мы будем делать.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК "Заря"

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