ВИДЕО эпизода, в котором игрок Днепра-1 разбил брови Ракицкому

В 29-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Днепр-1" – со счетом 3:0.

Помимо уверенной победы "горняков", этот матч также запомнится массовой дракой в компенсированное до поединка время. В результате столкновений между игроками арбитр матча Екатерина Монзуль удалила с поля сразу 4-х игроков.

В частности, в одном из эпизодов защитнику донецкой команды Ракицкому разбили бровь. 33-летний Ярослав держал за голову защитника днепрян Рональда Матарриту, на что последний ответил ударом по лицу украинца.

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