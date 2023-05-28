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ВИДЕО эпизода, в котором игрок Днепра-1 разбил брови Ракицкому

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ярослав в ответ сдержался

ВИДЕО эпизода, в котором игрок Днепра-1 разбил брови Ракицкому

Скріншот трансляції - Setanta Sports

Новина українською

В 29-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Днепр-1" – со счетом 3:0.

Помимо уверенной победы "горняков", этот матч также запомнится массовой дракой в компенсированное до поединка время. В результате столкновений между игроками арбитр матча Екатерина Монзуль удалила с поля сразу 4-х игроков.

В частности, в одном из эпизодов защитнику донецкой команды Ракицкому разбили бровь. 33-летний Ярослав держал за голову защитника днепрян Рональда Матарриту, на что последний ответил ударом по лицу украинца.

Второе видео

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Рональд Матаррита
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Комментарии (2)
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megrivan (Курячі Лози)
28.05.2023 в 20:13
Слабовато. Надо развить эту тему.
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0
-1
C_Ballack (Днепр)
28.05.2023 в 19:39
Молодец, хорошо ушатал упыря
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+4
-1

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