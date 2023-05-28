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ВИДЕО эпизода, в котором игрок Днепра-1 разбил брови Ракицкому
Ярослав в ответ сдержался
Скріншот трансляції - Setanta Sports
В 29-м туре УПЛ донецкий "Шахтер"
Помимо уверенной победы "горняков", этот матч также запомнится массовой дракой в компенсированное до поединка время. В результате столкновений между игроками арбитр матча Екатерина Монзуль удалила с поля сразу 4-х игроков.
В частности, в одном из эпизодов защитнику донецкой команды Ракицкому разбили бровь. 33-летний Ярослав держал за голову защитника днепрян Рональда Матарриту, на что последний ответил ударом по лицу украинца.
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