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Шахтер - первый клуб в истории УПЛ, забивший 2000+ голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Уникальное достижение "горняков"

Шахтер - первый клуб в истории УПЛ, забивший 2000+ голов

Фото: ФК "Шахтар"

Новина українською

В 29-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Днепр-1" и завоевал золотые медали.

Счет в этом поединке открыл хавбек "горняков" Артем Бондаренко. Этот гол стал ювилейным для донецкой команды в рамках УПЛ, а именно – 2000-м.

Это уникальное достижение, "Шахтеру" первому из украинских клубов покорилась данная отметка.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
ФК "Шахтер"

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