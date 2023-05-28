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Шахтер - первый клуб в истории УПЛ, забивший 2000+ голов
Уникальное достижение "горняков"
Фото: ФК "Шахтар"
В 29-м туре УПЛ донецкий "Шахтер"
Счет в этом поединке открыл хавбек "горняков" Артем Бондаренко. Этот гол стал ювилейным для донецкой команды в рамках УПЛ, а именно – 2000-м.
Это уникальное достижение, "Шахтеру" первому из украинских клубов покорилась данная отметка.
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Источник:ФК "Шахтер"
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