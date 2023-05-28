Кучер: Поздравляю Шахтер с чемпионством, они заслужили. А игроки будут оштрафованы

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ от донецкого "Шахтера", в котором "горняки" завоевали золотые медали первенства.

– После игры с Полтавой мы хотели поднять ребятам настроение, дать им положительные эмоции, чтобы подвести под эту. Это тяжело, потому что игра дала большой осадок. Сегодня быстрый гол помог решить все вопросы. Начинать матч с командами, такими как "Шахтер", со счетом 1:0 очень тяжело. Хочу поздравить "Шахтер" с чемпионством, они заслужили победу.

– "Днепр-1" зимой усилился, но некоторых игроков не хватило на последние туры…

– Если мы хотим играть за чемпионство, то не должны терять много очков там, где мы их теряли во втором круге. Конечно, в конце это дало о себе знать.

– Не те футболисты?

– Да нет, ну почему не те? Просто нужно время. У нас много новых футболистов, и некоторые прошли всего половину сборов. Надо собраться и понять друг друга, потому что такие команды делают по два года. Было мало времени, повторюсь: они должны понять друг друга, чтобы с пол слова понимать другого на футбольном поле.

– Почему началась драка в конце матча, кто ее раскачал? Будут ли санкции в отношении тех, кто вел себя некорректно?

– "Шахтер" выиграл 3:0. Тарас Степаненко начал жонглировать мячом, провоцировать ребят. Они уступали и понимали, что сейчас проигрывается важный матч, конечно, были какие-то эмоции. А драка началась из-за того, если я не ошибаюсь, что Назарина с двух ног прыгнул в Пеглоу. У него уже не выдержали эмоции, он схватил соперника, началась потасовка, все побежали. Но я этого не поддерживаю и об этом уже сказал, а люди будут оштрафованы, потому что мы не можем так себя вести. Повторюсь: даже проигрывая 0:3, мы должны уважать соперника. Это должно стать уроком, и штрафы будут.

– Какие именно штрафы будут?

– Хорошие. Я не буду говорить сумму.

– В чем причины провала во втором круге, куда делась чемпионская игра "Днепра-1"?

– Первое место – это давление на ребят, и кто-то не справлялся. Они не всегда были в таких гонках, кто только начал играть в УПЛ.

– Сегодня не было взаимодействия между Пихальонком и Довбиком, а у "Днепра-1" почти не было моментов. Такое впечатление, что игроки "наелись" в этом сезоне и ждут его завершения.

– Нет. Я говорю: после Полтавы мы не вышли из этого состояния, сейчас психологически их трудно восстановить. Нам нужно сыграть еще одну игру, нужен положительный результат. Сейчас будем разговаривать, выводить игроков из этого состояния, потому что это очень важная игра и нужно к ней готовиться.

– Команду ждет игра против неудобного "Кривбасса". Как будете психологически выводить команду из нелучшего состояния?

– Конечно, будем разговаривать, потому что нужно достучаться до игроков. Они должны понять, что это за матч для нас, если все получится, это будет хорошо. Сегодня вы видели, что команда не походила на себя, даже на ту, какой была в последних играх. Было тяжело, но и не следует списывать игроков "Шахтера". Они знают нас, изучали нас, готовились к нам. Понимали, что Довбик и Пихаленок – ведущие игроки, и они изучали их и знали. Так же поступали и мы.