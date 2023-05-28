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Монзуль удалила шесть игроков в матче Шахтер - Днепр-1

Премьер-лига
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Две красные карточки были показаны после поединка

Монзуль удалила шесть игроков в матче Шахтер - Днепр-1

Фото: twitter.com

Новина українською

Сегодня в рамках 29-го тура чемпионата Украины встретились "Шахтер" и "Днепр-1", где хозяева уверенно обыграли гостей и завоевали золото чемпионата.

В конце матча произошла массовая драка, в которой игроки получили наказание в виде красных карточек. После матча судья дополнила список. Удаления получили 6 человек, а именно Егор Назарина и Анатолий Трубин из "Шахтера" и Матаррита, Пеглоу, Алексей Гуцуляк и Виталий Федорив из "Днепра-1".

Гости еще окончательно не добыли путевку в Лигу Чемпионов. Следующий матч они проведут без некоторых основных игроков в составе.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
upl.ua

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