Монзуль удалила шесть игроков в матче Шахтер - Днепр-1

Сегодня в рамках 29-го тура чемпионата Украины встретились "Шахтер" и "Днепр-1", где хозяева уверенно обыграли гостей и завоевали золото чемпионата.

В конце матча произошла массовая драка , в которой игроки получили наказание в виде красных карточек. После матча судья дополнила список. Удаления получили 6 человек, а именно Егор Назарина и Анатолий Трубин из "Шахтера" и Матаррита, Пеглоу, Алексей Гуцуляк и Виталий Федорив из "Днепра-1".

Гости еще окончательно не добыли путевку в Лигу Чемпионов. Следующий матч они проведут без некоторых основных игроков в составе.