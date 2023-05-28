Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монзуль удалила шесть игроков в матче Шахтер - Днепр-1
Две красные карточки были показаны после поединка
Фото: twitter.com
Сегодня в рамках 29-го тура чемпионата Украины встретились "Шахтер" и "Днепр-1", где хозяева уверенно обыграли гостей и завоевали золото чемпионата.
В конце матча произошла
Гости еще окончательно не добыли путевку в Лигу Чемпионов. Следующий матч они проведут без некоторых основных игроков в составе.
Популярное сейчас
- Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023
- Россияне запустили над Украиной рекордное количество дронов-камикадзе. ПВО сбила 52 шахеда
- Пенальти после игры в мяч и роковая желтая для Сватка. О судействе матча Днепр-1 - Ворскла
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО