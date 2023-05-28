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Ротань: Если в структуре и контроле мы выглядели неплохо, то в борьбе - мы проиграли

Премьер-лига
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Коуч "Александрии" о поражении от команды Патрика ван Леувена

Ротань: Если в структуре и контроле мы выглядели неплохо, то в борьбе - мы проиграли

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал домашнее поражение от луганской "Зари" в рамках 29-го тура УПЛ

"Я думаю, что, пожалуй, начинать матч с 0:2 - это самое худшее, что можно придумать вообще в футбол. Но такое случается. Нужно принять результат и проанализировать ошибки. У нас есть еще матч во Львове, где есть футбольный азарт и победа, чтобы мы добились своей цели (прим. – заключительный матч этого сезона УПЛ команда Ротаня проведет во Львове против "Руха").

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Что касается игры, то могу сказать, что структура и контроль мяча – не только это футбол. На одном уровне с этим есть борьба, подбор мяча и 100% мотивация, и отношение. Если в структуре и контроле мяча мы выглядели неплохо, то в борьбе и подборах мяча - мы это все сегодня проиграли", - рассказал наставник "Александрии".

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В статье: Заря (Луганск) Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
ФК "Александрия"

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