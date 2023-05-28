Ротань: Если в структуре и контроле мы выглядели неплохо, то в борьбе - мы проиграли

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал домашнее поражение от луганской "Зари" в рамках 29-го тура УПЛ

"Я думаю, что, пожалуй, начинать матч с 0:2 - это самое худшее, что можно придумать вообще в футбол. Но такое случается. Нужно принять результат и проанализировать ошибки. У нас есть еще матч во Львове, где есть футбольный азарт и победа, чтобы мы добились своей цели (прим. – заключительный матч этого сезона УПЛ команда Ротаня проведет во Львове против "Руха").