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Ротань: Если в структуре и контроле мы выглядели неплохо, то в борьбе - мы проиграли
Коуч "Александрии" о поражении от команды Патрика ван Леувена
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал
"Я думаю, что, пожалуй, начинать матч с 0:2 - это самое худшее, что можно придумать вообще в футбол. Но такое случается. Нужно принять результат и проанализировать ошибки. У нас есть еще матч во Львове, где есть футбольный азарт и победа, чтобы мы добились своей цели (прим. – заключительный матч этого сезона УПЛ команда Ротаня проведет во Львове против "Руха").
Что касается игры, то могу сказать, что структура и контроль мяча – не только это футбол. На одном уровне с этим есть борьба, подбор мяча и 100% мотивация, и отношение. Если в структуре и контроле мяча мы выглядели неплохо, то в борьбе и подборах мяча - мы это все сегодня проиграли", - рассказал наставник "Александрии".
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