Срна: Шахтер показал эмоции, показал силу. Извините меня, показал яйца

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился эмоциями после завоевания чемпионства.

– Эмоции сильные. Если смотреть на то, где мы были год назад, то сделали очень много. Поэтому хочу поздравить каждого сотрудника клуба, каждого футболиста и их семьи, каждого человека, который был вместе с нами с первого дня войны, когда все было сложно. Мы остались без тренерского штаба, мы остались без футболистов, без своих инвестиций, но не опустили руки. Знаете, почему мы не опустили руки? Потому что мы - "Шахтер" (Донецк)!

Я сегодня - самый счастливый человек в мире. Знаете, думал, что сказать в интервью, и, во-первых, хочу поблагодарить Президента Украины господина Зеленского за то, что позволил провести чемпионат и дал понять, что должны играть именно в Украине в такое непростое время. Во-вторых, должен поблагодарить Украинскую ассоциацию футбола и Андрея Павелко, который собрал всех и никто не отказался играть. В-третьих, спасибо всем президентам клубов, которые сегодня в непростой ситуации вкладывают душу, сердце, средства в свои клубы и украинский футбол.

Огромное спасибо человеку, который своих никогда не оставляет, который любит свою семью очень сильно, - это президент Ринат Ахметов. Огромная ему благодарность за то, что верил в команду, что не опустил руки. Ведь мы - единственные команды с "Зарей", потерявшие свой дом в 2014 году и с тех пор играем все матчи на выезде. Еще раз спасибо команде, тренерскому штабу, потому что это был непростой год. Спасибо их семьям, без которых они жили очень долго. Мы это очень уважаем. Мы сделали свое дело. Очень большая благодарность украинским воинам, которые защищают нашу страну, которые обеспечивают нам возможность делать то, что мы любим, — играть в футбол. Спасибо всем! С победой!

– У команды действительно было немало трудностей. Но что "Шахтер" показал в этом сезоне?

– "Шахтер" показал эмоции, показал силу. Извините меня, "показал яйца". Еще хочу поздравить моего друга Александра Кучера, который проделал огромную работу с "Днепром-1". Это непростая команда. Они бились до последнего за чемпионство. Хочу поздравить Довбика, который отыграл сумасшедший сезон. Будет больше таких клубов - в Украине будет очень сильный чемпионат. Поэтому спасибо всем президентам клубов за поддержку с первых минут. И мы подарили нашим болельщикам, которые есть повсюду, хоть немного футбольных эмоций. Спасибо людям, которые сегодня пришли на стадион. И спасибо всем, - резюмировал Срна.