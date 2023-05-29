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Форвард Ворсклы продолжит карьеру в экзотическом чемпионате
Бразилец уйдет из полтавского клуба свободным агентом
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Бразильский нападающий "Ворсклы" Рикардо Лопес покинет полтавский клуб ради карьеры в Азии. 32-летний футболист перейдет в состав новоиспеченного чемпиона Таиланда "Бурирам Юнайтед".
Действующий контракт Лопеса с полтавчанами рассчитан до лета 2023 года, поэтому он уйдет из команды бесплатно.
"Слава Богу, у нас есть несколько предложений на столе, и мы изучаем возможности. "Бурирам Юнайтед" — отличный клуб, мне действительно сделали очень хорошее предложение, и мы хорошо продвинулись в переговорах", - отметил бразилец.
Рикардо Лопес перешел в "Ворсклу" в январе на правах свободного агента, с возможностью продления контракта еще на один сезон. На счету форварда 7 матчей в УПЛ (174 минуты), результативными действиями отличиться он не сумел.
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