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Форвард Ворсклы продолжит карьеру в экзотическом чемпионате

Премьер-лига
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Бразилец уйдет из полтавского клуба свободным агентом

Форвард Ворсклы продолжит карьеру в экзотическом чемпионате

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

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Бразильский нападающий "Ворсклы" Рикардо Лопес покинет полтавский клуб ради карьеры в Азии. 32-летний футболист перейдет в состав новоиспеченного чемпиона Таиланда "Бурирам Юнайтед".

Действующий контракт Лопеса с полтавчанами рассчитан до лета 2023 года, поэтому он уйдет из команды бесплатно.

"Слава Богу, у нас есть несколько предложений на столе, и мы изучаем возможности. "Бурирам Юнайтед" — отличный клуб, мне действительно сделали очень хорошее предложение, и мы хорошо продвинулись в переговорах", - отметил бразилец.

Рикардо Лопес перешел в "Ворсклу" в январе на правах свободного агента, с возможностью продления контракта еще на один сезон. На счету форварда 7 матчей в УПЛ (174 минуты), результативными действиями отличиться он не сумел.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рикардо Лопес
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Источник:
Futebol na Veia

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