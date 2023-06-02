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Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня
А также последний тур Франции и молодежный ЧМ
Фото: СК Днепр-1
UA-Футбол подготовил для вас список поединков, за которыми будет интересно наблюдать в течение следующей недели – с 29 мая по 4 июня.
Суббота, 3 июня
Окончательное завершение сезона в Англии – национальный кубок в финале разыграют два манчестерских гранда. А еще можно последить чем закончится борьба за Лигу Европы во французской Лиге 1, кто выиграет Кубок Германии и кто станет первыми полуфиналистами молодежного Чемпионата Мира.
- Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. 17:00. Кубок Англии. Setanta Sports
- Торино - Интер. 19:30. Серия А. MEGOGO
- Израиль - Бразилия. 20:30. Молодежный ЧМ. MEGOGO
- Лейпциг - Айнтрахт. 21:00. Финал Кубка Германии. Setanta Sports
- Аяччо – Марсель. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Ницца – Лион. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- ПСЖ – Клермон. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Труа – Лилль. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Брест – Ренн. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Эмполи - Лацио. 22:00. Серия А. MEGOGO
- Колумбия - Италия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO
Воскресенье, 4 июня
Последние туры пройдут в Украине, Италии и Испании. Кто в итоге возьмет серебро – Днепр-1 или Заря, кто окажется в Лиге Конференций – Александрия или Ворскла, кто будет играть переходные матчи – Верес, Рух или Ингулец и Минай – узнаем окончательные ответы. В Италии Ювентус попытается заскочить в Лигу Европы, а в Испании Реал и Атлетико будут заочно соревноваться за серебро. Ну и не забываем о Цыганкове – его Жирона сыграет с Осасуной за место в Лиге Конференций. На молодежном ЧМ определятся еще два участника полуфинала.
- Днепр-1 – Кривбасс. 15:00. УПЛ. 2+2
- Колос – Львов. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Металлист 19:25 – Динамо. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Металлист – Черноморец. 15:00. УПЛ. УНИАН
- Минай – Заря. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Рух – Александрия. 15:00. УПЛ. Setanta Sports. УНИАН
- Вереск – Ингулец. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Ворскла – Шахтер. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Удинезе – Ювентус. 16:00. Серия А. MEGOGO
- Рома – Специя. 16:00. Серия А. MEGOGO
- Аталанта – Монца. 16:00. Серия А. MEGOGO
- Торино – Интер. 16:00. Серия А. MEGOGO
- Осасуна – Жирона. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
- Реал – Атлетик. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
- Вильярреал – Атлетико. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
- Сельта – Барселона. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
- Южная Корея - Нигерия. 20:30. Молодежный ЧМ. MEGOGO
- США - Уругвай. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO
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