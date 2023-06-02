Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня

UA-Футбол подготовил для вас список поединков, за которыми будет интересно наблюдать в течение следующей недели – с 29 мая по 4 июня.

Суббота, 3 июня

Окончательное завершение сезона в Англии – национальный кубок в финале разыграют два манчестерских гранда. А еще можно последить чем закончится борьба за Лигу Европы во французской Лиге 1, кто выиграет Кубок Германии и кто станет первыми полуфиналистами молодежного Чемпионата Мира.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. 17:00. Кубок Англии. Setanta Sports

Торино - Интер. 19:30. Серия А. MEGOGO

Израиль - Бразилия. 20:30. Молодежный ЧМ. MEGOGO

Лейпциг - Айнтрахт. 21:00. Финал Кубка Германии. Setanta Sports

Аяччо – Марсель. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Ницца – Лион. 22:00. Лига 1. MEGOGO

ПСЖ – Клермон. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Труа – Лилль. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Брест – Ренн. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Эмполи - Лацио. 22:00. Серия А. MEGOGO

Колумбия - Италия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO

Воскресенье, 4 июня

Последние туры пройдут в Украине, Италии и Испании. Кто в итоге возьмет серебро – Днепр-1 или Заря, кто окажется в Лиге Конференций – Александрия или Ворскла, кто будет играть переходные матчи – Верес, Рух или Ингулец и Минай – узнаем окончательные ответы. В Италии Ювентус попытается заскочить в Лигу Европы, а в Испании Реал и Атлетико будут заочно соревноваться за серебро. Ну и не забываем о Цыганкове – его Жирона сыграет с Осасуной за место в Лиге Конференций. На молодежном ЧМ определятся еще два участника полуфинала.