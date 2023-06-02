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Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня

Премьер-лига
(1 голосов)

А также последний тур Франции и молодежный ЧМ

Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол подготовил для вас список поединков, за которыми будет интересно наблюдать в течение следующей недели – с 29 мая по 4 июня.

Суббота, 3 июня

Окончательное завершение сезона в Англии – национальный кубок в финале разыграют два манчестерских гранда. А еще можно последить чем закончится борьба за Лигу Европы во французской Лиге 1, кто выиграет Кубок Германии и кто станет первыми полуфиналистами молодежного Чемпионата Мира.

  • Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. 17:00. Кубок Англии. Setanta Sports
  • Торино - Интер. 19:30. Серия А. MEGOGO
  • Израиль - Бразилия. 20:30. Молодежный ЧМ. MEGOGO
  • Лейпциг - Айнтрахт. 21:00. Финал Кубка Германии. Setanta Sports
  • Аяччо – Марсель. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • Ницца – Лион. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • ПСЖ – Клермон. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • Труа – Лилль. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • Брест – Ренн. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • Эмполи - Лацио. 22:00. Серия А. MEGOGO
  • Колумбия - Италия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO

Воскресенье, 4 июня

Последние туры пройдут в Украине, Италии и Испании. Кто в итоге возьмет серебро – Днепр-1 или Заря, кто окажется в Лиге Конференций – Александрия или Ворскла, кто будет играть переходные матчи – Верес, Рух или Ингулец и Минай – узнаем окончательные ответы. В Италии Ювентус попытается заскочить в Лигу Европы, а в Испании Реал и Атлетико будут заочно соревноваться за серебро. Ну и не забываем о Цыганкове – его Жирона сыграет с Осасуной за место в Лиге Конференций. На молодежном ЧМ определятся еще два участника полуфинала.

  • Днепр-1 – Кривбасс. 15:00. УПЛ. 2+2
  • Колос – Львов. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Металлист 19:25 – Динамо. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Металлист – Черноморец. 15:00. УПЛ. УНИАН
  • Минай – Заря. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Рух – Александрия. 15:00. УПЛ. Setanta Sports. УНИАН
  • Вереск – Ингулец. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Ворскла – Шахтер. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Удинезе – Ювентус. 16:00. Серия А. MEGOGO
  • Рома – Специя. 16:00. Серия А. MEGOGO
  • Аталанта – Монца. 16:00. Серия А. MEGOGO
  • Торино – Интер. 16:00. Серия А. MEGOGO
  • Осасуна – Жирона. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Реал – Атлетик. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Вильярреал – Атлетико. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Сельта – Барселона. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Южная Корея - Нигерия. 20:30. Молодежный ЧМ. MEGOGO
  • США - Уругвай. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO
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В статье: Лига Европы Серия А Ла Лига Украинская Премьер-лига Где смотреть футбол
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