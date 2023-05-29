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Завершение УПЛ, финалы Лиги Европы и Кубка Англии. Расписание футбола на 29 мая - 4 июня

Премьер-лига
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А также последние туры в Испании и Франции

Завершение УПЛ, финалы Лиги Европы и Кубка Англии. Расписание футбола на 29 мая - 4 июня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол подготовил для вас список поединков, за которыми будет интересно наблюдать в течение следующей недели – с 29 мая по 4 июня.

Понедельник, 29 мая

Предпоследний тур украинской Премьер-лиги определит фаворитов по борьбе за сохранение места в элите. А также может максимально закрутить интригу в гонке за 5-ю строчку.

  • Динамо – Верес. 15:00. УПЛ. 2+2
  • Черноморец – Рух. 15:00. УПЛ. Setanta Sports (ОТТ)
  • Львов – Ингулец. 15:00. УПЛ. Setanta Sports (ОТТ)
  • Металлист 1925 – Кривбасс. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Металлист – Минай. 15:00. УПЛ. УНИАН
  • Ворскла – Колос. 15:00. УПЛ. Setanta Sports+, YouTube

Среда, 31 мая

Первый из трех еврокубковых финалов сыграют в Лиге Европы. За трофей сразятся главный турнирный спец Севилья и команда Жозе Моуриньо.

  • Севилья – Рома. 22:00. Лига Европы. MEGOGO

Четверг, 1 июня

В Германии будет сыгран первый матч плей-офф за место в Бундеслиге. Сойдутся клубы с большой историей Штутгарт и Гамбург. Ну и можно начинать отслеживать матчи молодежного чемпионата мира. Там уже начался плей-офф, в четверг сыграют самые интересные пары.

  • Штутгарт – Гамбург. 21:45. Плей-офф за место в Бундеслиге. Setanta Sports
  • Аргентина – Нигерия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO
  • Англия – Италия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO

Суббота, 3 июня

Окончательное завершение сезона в Англии – национальный кубок в финале разыграют два манчестерских гранда. А еще можно последить чем закончится борьба за Лигу Европы во французской Лиге 1.

  • Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. 17:00. Кубок Великобритании. Setanta Sports
  • Аяччо – Марсель. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • Ницца – Лион. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • ПСЖ – Клермон. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • Труа – Лилль. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • Брест – Ренн. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 4 июня

Последние туры пройдут в Украине, Италии и Испании. Кто в итоге возьмет серебро – Днепр-1 или Заря, кто окажется в Лиге Конференций – Александрия или Ворскла, кто будет играть переходные матчи – Верес, Рух или Ингулец и Минай – узнаем окончательные ответы. В Италии Ювентус попытается заскочить в Лигу Европы, а в Испании Реал и Атлетико будут заочно соревноваться за серебро. Ну и не забываем о Цыганкове – его Жирона сыграет с Осасуной за место в Лиге Конференций.

  • Днепр-1 – Кривбасс. 15:00. УПЛ. 2+2
  • Колос – Львов. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Металлист 19:25 – Динамо. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Металлист – Черноморец. 15:00. УПЛ. УНИАН
  • Минай – Заря. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Рух – Александрия. 15:00. УПЛ. Setanta Sports. УНИАН
  • Вереск – Ингулец. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Ворскла – Шахтер. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Удинезе – Ювентус. 16:00. Серия А. MEGOGO
  • Рома – Специя. 16:00. Серия А. MEGOGO
  • Аталанта – Монца. 16:00. Серия А. MEGOGO
  • Торино – Интер. 16:00. Серия А. MEGOGO
  • Осасуна – Жирона. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Реал – Атлетик. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Вильярреал – Атлетико. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Сельта – Барселона. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
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В статье: Лига Европы Серия А Ла Лига Украинская Премьер-лига Где смотреть футбол
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