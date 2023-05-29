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Завершение УПЛ, финалы Лиги Европы и Кубка Англии. Расписание футбола на 29 мая - 4 июня
А также последние туры в Испании и Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол подготовил для вас список поединков, за которыми будет интересно наблюдать в течение следующей недели – с 29 мая по 4 июня.
Понедельник, 29 мая
Предпоследний тур украинской Премьер-лиги определит фаворитов по борьбе за сохранение места в элите. А также может максимально закрутить интригу в гонке за 5-ю строчку.
- Динамо – Верес. 15:00. УПЛ. 2+2
- Черноморец – Рух. 15:00. УПЛ. Setanta Sports (ОТТ)
- Львов – Ингулец. 15:00. УПЛ. Setanta Sports (ОТТ)
- Металлист 1925 – Кривбасс. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Металлист – Минай. 15:00. УПЛ. УНИАН
- Ворскла – Колос. 15:00. УПЛ. Setanta Sports+, YouTube
Среда, 31 мая
Первый из трех еврокубковых финалов сыграют в Лиге Европы. За трофей сразятся главный турнирный спец Севилья и команда Жозе Моуриньо.
- Севилья – Рома. 22:00. Лига Европы. MEGOGO
Четверг, 1 июня
В Германии будет сыгран первый матч плей-офф за место в Бундеслиге. Сойдутся клубы с большой историей Штутгарт и Гамбург. Ну и можно начинать отслеживать матчи молодежного чемпионата мира. Там уже начался плей-офф, в четверг сыграют самые интересные пары.
- Штутгарт – Гамбург. 21:45. Плей-офф за место в Бундеслиге. Setanta Sports
- Аргентина – Нигерия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO
- Англия – Италия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO
Суббота, 3 июня
Окончательное завершение сезона в Англии – национальный кубок в финале разыграют два манчестерских гранда. А еще можно последить чем закончится борьба за Лигу Европы во французской Лиге 1.
- Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. 17:00. Кубок Великобритании. Setanta Sports
- Аяччо – Марсель. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Ницца – Лион. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- ПСЖ – Клермон. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Труа – Лилль. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Брест – Ренн. 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 4 июня
Последние туры пройдут в Украине, Италии и Испании. Кто в итоге возьмет серебро – Днепр-1 или Заря, кто окажется в Лиге Конференций – Александрия или Ворскла, кто будет играть переходные матчи – Верес, Рух или Ингулец и Минай – узнаем окончательные ответы. В Италии Ювентус попытается заскочить в Лигу Европы, а в Испании Реал и Атлетико будут заочно соревноваться за серебро. Ну и не забываем о Цыганкове – его Жирона сыграет с Осасуной за место в Лиге Конференций.
- Днепр-1 – Кривбасс. 15:00. УПЛ. 2+2
- Колос – Львов. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Металлист 19:25 – Динамо. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Металлист – Черноморец. 15:00. УПЛ. УНИАН
- Минай – Заря. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Рух – Александрия. 15:00. УПЛ. Setanta Sports. УНИАН
- Вереск – Ингулец. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Ворскла – Шахтер. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- Удинезе – Ювентус. 16:00. Серия А. MEGOGO
- Рома – Специя. 16:00. Серия А. MEGOGO
- Аталанта – Монца. 16:00. Серия А. MEGOGO
- Торино – Интер. 16:00. Серия А. MEGOGO
- Осасуна – Жирона. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
- Реал – Атлетик. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
- Вильярреал – Атлетико. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
- Сельта – Барселона. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
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