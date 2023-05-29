Завершение УПЛ, финалы Лиги Европы и Кубка Англии. Расписание футбола на 29 мая - 4 июня

UA-Футбол подготовил для вас список поединков, за которыми будет интересно наблюдать в течение следующей недели – с 29 мая по 4 июня.

Понедельник, 29 мая

Предпоследний тур украинской Премьер-лиги определит фаворитов по борьбе за сохранение места в элите. А также может максимально закрутить интригу в гонке за 5-ю строчку.

Динамо – Верес. 15:00. УПЛ. 2+2

Черноморец – Рух. 15:00. УПЛ. Setanta Sports (ОТТ)

Львов – Ингулец. 15:00. УПЛ. Setanta Sports (ОТТ)

Металлист 1925 – Кривбасс. 15:00. УПЛ. Setanta Sports

Металлист – Минай. 15:00. УПЛ. УНИАН

Ворскла – Колос. 15:00. УПЛ. Setanta Sports+, YouTube

Среда, 31 мая

Первый из трех еврокубковых финалов сыграют в Лиге Европы. За трофей сразятся главный турнирный спец Севилья и команда Жозе Моуриньо.

Севилья – Рома. 22:00. Лига Европы. MEGOGO

Четверг, 1 июня

В Германии будет сыгран первый матч плей-офф за место в Бундеслиге. Сойдутся клубы с большой историей Штутгарт и Гамбург. Ну и можно начинать отслеживать матчи молодежного чемпионата мира. Там уже начался плей-офф, в четверг сыграют самые интересные пары.

Штутгарт – Гамбург. 21:45. Плей-офф за место в Бундеслиге. Setanta Sports

Аргентина – Нигерия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO

Англия – Италия. 00:00. Молодежный ЧМ. MEGOGO

Суббота, 3 июня

Окончательное завершение сезона в Англии – национальный кубок в финале разыграют два манчестерских гранда. А еще можно последить чем закончится борьба за Лигу Европы во французской Лиге 1.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. 17:00. Кубок Великобритании. Setanta Sports

Аяччо – Марсель. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Ницца – Лион. 22:00. Лига 1. MEGOGO

ПСЖ – Клермон. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Труа – Лилль. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Брест – Ренн. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 4 июня

Последние туры пройдут в Украине, Италии и Испании. Кто в итоге возьмет серебро – Днепр-1 или Заря, кто окажется в Лиге Конференций – Александрия или Ворскла, кто будет играть переходные матчи – Верес, Рух или Ингулец и Минай – узнаем окончательные ответы. В Италии Ювентус попытается заскочить в Лигу Европы, а в Испании Реал и Атлетико будут заочно соревноваться за серебро. Ну и не забываем о Цыганкове – его Жирона сыграет с Осасуной за место в Лиге Конференций.