Не только Маркевич. Еще один украинский тренер может возглавить Верес

Стал известен еще один претендент на должность главного тренера "Вереса". Как сообщает журналист Дмитрий Венков, ровенский клуб также рассматривает Сергея Лавриненко.

Другой кандидат – Остап Маркевич, о чем сообщалось ранее.

На сегодня эти два специалиста являются основными в списке руководства "Вереса" в случае потенциального увольнения Юрия Вирта.

Отметим, что последним клубом Лавриненко был "Ингулец", с которым он проработал с 2016 по 2022 год. Остап Маркевич несколько дней назад покинул команду "Радуня" из третьего дивизиона Польши.

"Верес" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 28 матчах.