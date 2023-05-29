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Не только Маркевич. Еще один украинский тренер может возглавить Верес
В случае отставки Юрия Вирта
Фото: ФК Ингулец
Стал известен еще один претендент на должность главного тренера "Вереса". Как сообщает журналист Дмитрий Венков, ровенский клуб также рассматривает Сергея Лавриненко.
Другой кандидат – Остап Маркевич, о чем сообщалось ранее.
На сегодня эти два специалиста являются основными в списке руководства "Вереса" в случае потенциального увольнения Юрия Вирта.
Отметим, что последним клубом Лавриненко был "Ингулец", с которым он проработал с 2016 по 2022 год. Остап Маркевич несколько дней назад покинул команду "Радуня" из третьего дивизиона Польши.
"Верес" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 28 матчах.
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