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Металлист 1925 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
fckryvbas.com
"Металлист 1925" еще не спасся от вылета, а "Кривбасс" еще не потерял окончательные шансы зацепиться за еврокубковую зону. Потому обе команды будут выходить на очный поединок с турнирной мотивацией. Это дает надежду, что футбол будет активный.
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Матч состоится в понедельник, 29-го мая, в 15:00 на стадионе имени Банникова в Киеве. Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформа Setanta Sports.
УПЛ. 29-й тур. 19.05.2023
Киев. НТК им. Банникова
Арбитр в поле – Алексей Деревинский
"Металлист 1925" 15:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports
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