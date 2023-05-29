Металлист 1925 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Металлист 1925" еще не спасся от вылета, а "Кривбасс" еще не потерял окончательные шансы зацепиться за еврокубковую зону. Потому обе команды будут выходить на очный поединок с турнирной мотивацией. Это дает надежду, что футбол будет активный.

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Матч состоится в понедельник, 29-го мая, в 15:00 на стадионе имени Банникова в Киеве. Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформа Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Металіст 1925 - Кривбас Смотреть трансляцию

УПЛ. 29-й тур. 19.05.2023

Киев. НТК им. Банникова

Арбитр в поле – Алексей Деревинский

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports