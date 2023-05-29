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Металлист - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Металлист - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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По итогам этого матча "Металлист" может официально вылететь из УПЛ. Это произойдет в случае отсутствия победы над "Минаем" или стечения некоторых результатов из параллельных игр. У закарпатцев ситуация противоположная – победа может обеспечить "Миную" пребывание в УПЛ и на следующий сезон.

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Матч состоится в понедельник, 29-го мая, в 15:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию проведет телеканал УНИАН, а также YouTube канал FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. 29-й тур. 29.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Шандор

"Металлист" 15:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab

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