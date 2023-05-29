Металлист - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

По итогам этого матча "Металлист" может официально вылететь из УПЛ. Это произойдет в случае отсутствия победы над "Минаем" или стечения некоторых результатов из параллельных игр. У закарпатцев ситуация противоположная – победа может обеспечить "Миную" пребывание в УПЛ и на следующий сезон.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в понедельник, 29-го мая, в 15:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию проведет телеканал УНИАН, а также YouTube канал FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. 29-й тур. 29.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Шандор

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab