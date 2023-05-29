Без Ваната, но с Рамиресом. Известны стартовые составы Динамо и Вереса на очную встречу

29 мая в 15:00 по киевскому времени начнется матч 29-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и ровенским "Вересом". Арбитр матча – Денис Шурман, встреча состоится в Ровно на стадионе "Авангард". Обе команды сыграли 28 матчей в текущем розыгрыше УПЛ, "Динамо" находится на четвертой строчке и уже никуда оттуда не сдвинется, "Верес" идет на 14-й строчке (28 очков, как и у "Руха" с "Ингульцом", которые находятся выше). Вашему вниманию – составы на игру:

"Динамо": 1. Бущан Георгий, 5. Сидорчук Сергей, 7. Кабаев Владислав, 15. Рамирес, 18. Андриевский Александр, 20. Караваев Александр, 25. Дячук Максим, 29. Буяльский Виталий, 34. Сирота Александр, 44. Дубинчак Владислав, 77. Бенито.

"Верес": 47. Когут Богдан, 39. Балан Денис, 95. Курко Василий, 3. Вовченко Семен, 2. Гагун Роман, 10. Клец Дмитрий, 29. Кучеров Валерий, 7. Близниченко Андрей, 25. Шарай Станислав, 17. Пасич Геннадий, 89. Гайдучик Николай.

В сегодняшнем поединке "бело-синим" не помогут Владислав Ванат и Константин Вивчаренко. Оба игрока дисквалифицированы.