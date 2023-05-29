УПЛ. Металлист - Минай 1:2. Проводы. Одних в трясину, других - к цели

Ничья не устраивала "Металлист". Вообще никак. Это обстоятельство наталкивало на мысль, что харьковчане попытаются со старта захватить в отчетном матче инициативу и работать первым номером. По крайней мере, это было бы логично. Однако логика не всегда совпадает с реальными возможностями. Нынешний "Металлист" – не та команда, которая способна диктовать условия даже таким соперникам, как "Минай".

На стартовых минутах вообще все могло обернуться катастрофой, если бы Николишин после ошибки Ермолова срезал мяч в свои ворота. Посчастливилось не пропустить. Потом уже "Минай" создал несколько атак своими силами, но ни Твердохлеб, ни Вишневский акцентированно не пробили.

Дважды на противоположной стороне поля с хороших позиций бил Синчук. Это были провалы в защите закарпатцев, однако соперник этим не воспользовался из-за низкого мастерства того, кто должен был положить последнюю точку. Затем снова ответил "Минай" – Вишневский получил возможность с близкого расстояния пробить с разворота, однако корпус как следует не поставил. Вот так матч и развивался – не в очень быстром темпе, но с двусторонним движением.

У "Миная" была видна наработка на стандартах, которая прослеживалась во время угловых и даже розыгрышей штрафных. А вот "Металлисту" лучше давались атаки с игры, особенно фланговые. После одной из таких сумел пробить Коррал, но выше ворот. Во время другой вылазки Кравчук заблокировал дальний выстрел кого-то из соперников, но в той же атакующей акции вторым темпом классным крученым ударом в дальний угол отличился Демченко.

И вот тут припомнились все нереализованные моменты одним только Вишневским. Аккуратно перед пропущенным голом Олег бил с удобной позиции – неудачно. Вскоре после пропущенного – то же самое. Индивидуальное мастерство желало быть лучшим.

Это не касается разве что Гечева, умудрившегося в конце тайма сгруппироваться для неудобного удара головой – мяч из-под перекладины вытащил Ермолов. "Минай" не наработал на поражение по итогам первого тайма, однако в футболе такое бывает. "Металлист", что интересно, даже с тремя очками после первого тайма упускал шансы подняться выше зоны прямого вылета.

"Минай" начал второй тайм с мощного давления и сразу добился успеха. Паламар только что вышел на поле и забил чуть ли не первым своим прикосновением к мячу после сумбура, возникшего в штрафной площади "Металлиста". Но судьи взятие ворот отменили из-за положения "вне игры", в котором в момент удара перед голкипером находился Валерий Рогозинский. Мотивация явно такова, что футболист "Миная" перекрывал Ермолову угол обзора.

Как бы то ни было, "Минай" не опустил руки и не ослабил давления. И вскоре забил по правилам. Николишин при обороне собственных ворот сыграл очень небрежно, Твердохлеб отобрал мяч и выкатил под удар сразу двум своим партнерам. Вишневский сориентировался лучше всех.

Такой результат не устраивал "Металлист" вне зависимости от хода параллельных матчей. Однако давили не харьковчане, а минайцы. Давили довольно сильно. Могли забить второй раз после подачи углового. Мог помочь рикошет. Но в конце концов пригодилась домашняя заготовка. Минайцы разыграли штрафной, Твердохлеб сумел пробить, Чидомере заблокировал полет мяча рукой. Пенальти реализовал Паламар. Такой итог уже не просто отправлял "Металлист" в Первую лигу, но и повышал шансы "Миная" избежать переходных матчей.

Один момент у "Металлиста", чтобы сравнять счет, еще был. Однако у "Миная" было больше шансов для того, чтобы нарастить преимущество (удары Булезы и Вишневского). Так что все закономерно. "Металлист" проводили в Первую лигу, "Минай" – к цели остаться в УПЛ.

И хотя официально закарпатцы задачу еще не выполнили, возможности достичь удачного итога в последнем туре – очень велики.

УПЛ. 29-й тур. 29.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Шандор

"Металлист" - ФК "Минай" 1:2

Голы: Егор Демченко 36 - Олег Вишневский 61, Руслан Паламар 75 (пен.)

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Мишелс Самуэл 46, Даниил Кайдалов 88), Александр Николишин, Андрей Ралюченко, Максим Прядун, Егор Демченко (Максим Багачанский 70), Роберто Коррал, Кирилл Влага (Владислав Наумец 46), Геннадий Синчук (Евгений Рязанцев 71), Алекс Чидомере

ФК "Минай": Александр Бандура, Богдан Чуев (Михаил Гечев 40), Юрий Кравчук, Андрей Булеза, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько, Игорь Гончар (Тарас Дмитрук 46), Олег Вишневский (Юрий Коломоец 88), Валерий Рогозинский, Антон Байдал (Руслан Паламар 57)

Предупреждения: Алекс Чидомере 23, Роберто Коррал 47, Мишелс Самуэл 71 - Богдан Чуев 15, Тарас Дмитрук 52, Сергей Петько 53, Михаил Гечев 71, Дмитрий Немчанинов 81, Андрей Булеза 84