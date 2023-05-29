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Динамо - Верес 3:0. Немотивированные сильнее мотивированных
Ровенчанам будет непросто избежать стыковых матчей
Фото: НК Верес
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VBET-лига. 29-й тур
29 мая, Ровно, стадион "Авангард"
Динамо - Верес 3:0
Голы: Эрик Рамирес 49, Денис Гармаш 90, Назар Волошин 90+3
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Назар Волошин 65), Эрик Рамирес (Денис Гармаш 65), Александр Андриевский (Николай Шапаренко 77), Александр Караваев, Максим Дячук, Виталий Буяльский (Антон Царенко 77), Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Александр Тымчик 46)
Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Андрей Близниченко (Владислав Шарай 66), Дмитрий Клёц (Дмитрий Годя 73), Геннадий Пасич (Виталий Дахновский 73), Станислав Шарай (Александр Лебеденко 55), Валерий Кучеров, Денис Балан, Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 66), Василий Курко
Предупреждения: Сергей Сидорчук 25, Николай Шапаренко 82
Нереализованный пенальти: Михаил Шестаков 87
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