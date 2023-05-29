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Металлист досрочно покидает УПЛ спустя сезон в Премьер-лиге

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Огненовича проиграла "Минаю"

Металлист досрочно покидает УПЛ спустя сезон в Премьер-лиге

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" уступил "Минаю" (1:2) в 29-м туре УПЛ. Возрожденная харьковская команда покидает УПЛ за тур до конца чемпионата.

"Металлисту" осталось сыграть против "Черноморца" 4-го июня, но заключительный тур уже ничего не будет решать. У 14-го вереса на 6 очков больше, несмотря на поражение от "Динамо" (0:1).

Это первый сезон "Металлиста" в УПЛ. Клуб какое-то время шел в верхней части турнирной табилцы в самом начале чемпионата, но растерял все преимущество.

Следующий сезон харьковский клуб начнет в Первой лиге без возможности сыграть в стыковых матчах за то, чтобы остаться в УПЛ.

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В статье: Первая лига УПЛ Металлист (Харьков)
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