Кто возьмет серебро и угроза Александрии. Краткий анализ ситуации в УПЛ перед последним туром

В понедельник, 29 мая, состоялись 6 матчей 29-го тура украинской Премьер-лиги. Если борьба за чемпионство уже завершилась, то другие вопросы перед последним, 30-м туром остаются открытыми:

Кто будет вторым?

На кону – место в Лиге Чемпионов. Днепру-1 нужно победить и можно будет не волноваться за результат матча Зари, ведь у команды Кучера есть преимущество по личным встречам. Но если Кривбасс выстоит, у луганцев будет исторический шанс!

Кто будет пятым?

Ворскла отстает от Александрии на 1 балл, Кривбасс – на 2. У преследователей соперники теоретически значительно тяжелее, чем у команды Ротаня, но с другой стороны Шахтер будет абсолютно немотивированным, что не скажешь о Рухе, с которым играть Александрии

Кто попадет в зону переходных матчей?

Пока в плей-офф попадают Верес и Ингулец. И именно эти команды сыграют между собой в последнем туре! Если выиграют ровенчане, а Рух и Металлист 1925 года свои матчи проиграют (что очень вероятно), у нас будет ситуация, когда у четырех команд будет равное количество очков и будут учитываться много дополнительных показателей. Вот это сюжет!

Кто с кем сыграет в 30-м туре:

Днепр-1 - Кривбасс

Минай - Заря

Рух – Александрия

Ворскла - Шахтер

Металлист 1925 – Динамо

Вереск - Ингулец

Металлист - Черноморец

Колос - Львов

Матчи пройдут в воскресенье, 4 июня. Начало запланировано на 15.00.

Турнирное положение