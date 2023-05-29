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Кто возьмет серебро и угроза Александрии. Краткий анализ ситуации в УПЛ перед последним туром
Невероятная интрига внизу турнирной таблицы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В понедельник, 29 мая, состоялись 6 матчей 29-го тура украинской Премьер-лиги. Если борьба за чемпионство уже завершилась, то другие вопросы перед последним, 30-м туром остаются открытыми:
- Кто будет вторым?
На кону – место в Лиге Чемпионов. Днепру-1 нужно победить и можно будет не волноваться за результат матча Зари, ведь у команды Кучера есть преимущество по личным встречам. Но если Кривбасс выстоит, у луганцев будет исторический шанс!
- Кто будет пятым?
Ворскла отстает от Александрии на 1 балл, Кривбасс – на 2. У преследователей соперники теоретически значительно тяжелее, чем у команды Ротаня, но с другой стороны Шахтер будет абсолютно немотивированным, что не скажешь о Рухе, с которым играть Александрии
- Кто попадет в зону переходных матчей?
Пока в плей-офф попадают Верес и Ингулец. И именно эти команды сыграют между собой в последнем туре! Если выиграют ровенчане, а Рух и Металлист 1925 года свои матчи проиграют (что очень вероятно), у нас будет ситуация, когда у четырех команд будет равное количество очков и будут учитываться много дополнительных показателей. Вот это сюжет!
- Кто с кем сыграет в 30-м туре:
Днепр-1 - Кривбасс
Минай - Заря
Рух – Александрия
Ворскла - Шахтер
Металлист 1925 – Динамо
Вереск - Ингулец
Металлист - Черноморец
Колос - Львов
Матчи пройдут в воскресенье, 4 июня. Начало запланировано на 15.00.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|68-19
|+49
|72
|2
|СК Днепр-1
|29
|20
|4
|5
|60-27
|+33
|64
|3
|Заря
|29
|20
|4
|5
|61-31
|+30
|64
|4
|Динамо
|29
|18
|5
|6
|50-24
|+26
|59
|5
|ФК Александрия
|29
|10
|13
|6
|42-39
|+3
|43
|6
|Ворскла
|29
|12
|6
|11
|36-36
|0
|42
|7
|Кривбасс
|29
|12
|5
|12
|26-29
|-3
|41
|8
|ФК Минай
|29
|8
|9
|12
|22-30
|-8
|33
|9
|Колос
|29
|9
|6
|14
|22-36
|-14
|33
|10
|Черноморец
|29
|8
|8
|13
|32-40
|-8
|32
|11
|Металлист 1925
|29
|6
|13
|10
|22-41
|-19
|31
|12
|Рух
|29
|7
|10
|12
|31-37
|-6
|31
|13
|Ингулец
|29
|8
|7
|14
|22-33
|-11
|31
|14
|Верес
|29
|7
|7
|15
|34-45
|-11
|28
|15
|Металлист
|29
|5
|7
|17
|27-55
|-28
|22
|16
|ФК Львов
|29
|3
|4
|22
|18-51
|-33
|13
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