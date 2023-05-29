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Кто возьмет серебро и угроза Александрии. Краткий анализ ситуации в УПЛ перед последним туром

Премьер-лига
(3 голосов)

Невероятная интрига внизу турнирной таблицы

Кто возьмет серебро и угроза Александрии. Краткий анализ ситуации в УПЛ перед последним туром

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В понедельник, 29 мая, состоялись 6 матчей 29-го тура украинской Премьер-лиги. Если борьба за чемпионство уже завершилась, то другие вопросы перед последним, 30-м туром остаются открытыми:

  • Кто будет вторым?

На кону – место в Лиге Чемпионов. Днепру-1 нужно победить и можно будет не волноваться за результат матча Зари, ведь у команды Кучера есть преимущество по личным встречам. Но если Кривбасс выстоит, у луганцев будет исторический шанс!

  • Кто будет пятым?

Ворскла отстает от Александрии на 1 балл, Кривбасс – на 2. У преследователей соперники теоретически значительно тяжелее, чем у команды Ротаня, но с другой стороны Шахтер будет абсолютно немотивированным, что не скажешь о Рухе, с которым играть Александрии

  • Кто попадет в зону переходных матчей?

Пока в плей-офф попадают Верес и Ингулец. И именно эти команды сыграют между собой в последнем туре! Если выиграют ровенчане, а Рух и Металлист 1925 года свои матчи проиграют (что очень вероятно), у нас будет ситуация, когда у четырех команд будет равное количество очков и будут учитываться много дополнительных показателей. Вот это сюжет!

  • Кто с кем сыграет в 30-м туре:

Днепр-1 - Кривбасс
Минай - Заря
Рух – Александрия
Ворскла - Шахтер
Металлист 1925 – Динамо
Вереск - Ингулец
Металлист - Черноморец
Колос - Львов

Матчи пройдут в воскресенье, 4 июня. Начало запланировано на 15.00.

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72
2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64
3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64
4 Динамо 29 18 5 6 50-24 +26 59
5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43
6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 0 42
7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 -3 41
8 ФК Минай 29 8 9 12 22-30 -8 33
9 Колос 29 9 6 14 22-36 -14 33
10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 -8 32
11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31
12 Рух 29 7 10 12 31-37 -6 31
13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 -11 31
14 Верес 29 7 7 15 34-45 -11 28
15 Металлист 29 5 7 17 27-55 -28 22
16 ФК Львов 29 3 4 22 18-51 -33 13
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В статье: Украинская Премьер-лига
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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
29.05.2023 в 18:40
Кривбасс выигрывает у пердян, Ворскла играет ничью с Шахтёром, Александрия проигрывает Руху, Зоря выигрывает у Миная. Зоря вторая, Кривбасс пятый! Во сюжет!
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Badweather (Бровары)
29.05.2023 в 17:48
Буду болеть против Александрии в последнем туре, чтобы Ротаня турнули куда подальше и он там свою структуру искал и выстраивал
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evan kuz (Одеса)
29.05.2023 в 17:33
А Черноморец, Колос и Минай не считаются?
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-1
Alex-696 (Немирів)
29.05.2023 в 18:48
Чорноморець має 32 очки, а Верес 28. За один тур 4 очки ніяк не набереш.
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