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Днепр-1 принес извинения за драку в конце матча с Шахтером – заявление клуба
Официальное заявление клуба
"Днепр-1" опубликовал официальное заявление касаемо драки в конце матча с "Шахтером". "К сожалению, свидетелями выхода эмоций из-под контроля стали тысячи телезрителей", – заявил клуб.
"Понимаем и сами стоим на тех позициях, что подобным поступкам не место в футболе и вообще в спорте. Руководство клуба и тренерский штаб уже провели беседу с футболистами о недопустимости подобного. Будут приняты и дисциплинарные меры. Какими бы ни были провокации, на футбольном поле все должны контролировать эмоции. Надеемся, органы футбольного правосудия Украины дадут надлежащую оценку действиям и провокациям со стороны всех участников стычки", – говорится в заявлении.
"СК "Днепр-1", как и остальные украинские клубы, провел сверхтяжелый сезон в условиях военного положения. Команда каждый раз выходила на поле с огромной благодарностью нашим военным за возможность это делать и пыталась достойно представлять Украину на международной арене. Полагаем, это удавалось, свидетельством чего была поддержка, которую мы ощущали и продолжаем ощущать в Украине и во многих странах Европы. В сезоне 2023/2024 у нашего клуба также будет честь представлять страну в еврокубках. Обещаем приложить все усилия, чтобы снова сделать это на высоком уровне. А инцидент на Львов Арене останется в воспоминаниях лишь досадным недоразумением, из которого будут сделаны надлежащие выводы", – заявил клуб.
Напомним, что в конце матча 29-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Днепром-1" футболисты команд устроили массовую драку. Так, Ярославу Ракицкому разбили бровь. За потасовку удаления получили Егор Назарина, Анатолий Трубин в стане "дончан" и Рональд Матаррита, Пэглоу и Алексей Гуцуляк и Виталий Федорив.
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