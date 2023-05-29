Шаран: Металлист удивил, сыграв с тремя центральными защитниками

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подвел итог матча с "Металлистом" (2:1) в 29-м туре УПЛ.

- Я не хотел, чтобы мы сегодня играли в три центральных защитника. Потому что Мельник затемпературил и пропускал этот матч. Мы хотели играть с двумя центральными, но Кравчук и Немчанинов – оба левоногие, поэтому мы решили все же ничего не менять и сыграть в три центральных. Соперник тоже удивил, сыграв также с тремя центральными защитниками – почти по той же схеме, что и мы. Так что немного даже не разобрались, хотя это, наоборот, ребятам упростило игру.

Перед матчем было много разговоров с футболистами в том плане, что это решающая игра. Хотя по состоянию на сегодняшний день, оказалось, что еще не решающая. Остался один тур и все может случиться, потому что есть неожиданные результаты. Поэтому мы готовимся к "Заре".

Что касается матча… Психология, как я говорил, выходит на первый план. Эти непонятные действия в начале поединка, волнение, провальный первый тайм – это следствие того, что ребята очень переживали, хотели победить. Во втором тайме мы перестроились, сыграли более агрессивно. Забитый мяч добавил нам сил и вдохновения, чтобы вырвать эту очень важную победу.

Очень благодарен всем ребятам, а также руководству, которое делает все максимально для того, чтобы мы побеждали и продолжили выступления в УПЛ.

– Благодаря чему удалось переломить ход игры, которая складывалась неудачно?

– Благодаря заменам и благодаря тому желанию, которое было у ребят вырвать три пункта. У нас сегодня были кадровые проблемы: не мог играть Витенчук, ранее проводивший все матчи. Я видел, что опорная зона проваливалась. Поэтому мы перестроились, сыграли больше на атаку, более агрессивно. Но и "Металлист" – молодцы. Они сражались до конца, могли даже сравнять счет. Нам повезло в конце, когда мяч попал в штангу ворот.

– Такое впечатление, что у футболистов даже не было сил подняться с газона отпраздновать эту важную победу. Все оставили на поле. Знали ли, что пока задача окончательно не выполнена?

– Нет, мы еще ничего не знали. Мы просто измотаны, как и все команды. Потому что в таком режиме очень тяжело играть. Но нам легче в том плане, что три последних поединка мы проводили в Ужгороде. А вот после Одессы я видел, что ребята действительно устали. Сейчас добавилась жара, которая стоит на улице. Это все факторы против того, чтобы показывать более динамичный футбол.